¿Resultó ganador? Estos son los números afortunados de la Lotería Chontico del viernes 30 de enero de 2026

El viernes 30 de enero de 2026, el sorteo 8326 de la Lotería Chontico volvió a captar la mirada de miles de jugadores en Colombia.

Como ya es costumbre, el juego se desarrolló con sus dos momentos del día, Chontico Día y Chontico Noche, una dinámica que mantiene la expectativa hasta el último número.

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: revise aquí los resultados de este viernes, 30 de enero

Tras conocerse el resultado oficial, la combinación 0740 se convirtió en la gran protagonista y no tardó en circular entre comentarios y reacciones de los apostadores.

A ese anuncio se sumó el dato de ‘La Quinta’, cuya balota arrojó el número 5, cerrando así el reporte completo de esta jornada que volvió a generar expectativa entre los seguidores del juego.

Los resultados de Chontico Día y Noche Foto: Getty Images

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 30 de enero de 2026

Premio mayor: 0740 - 5

Tres últimas cifras: 740

Dos últimas cifras: 40

Número completo: 0740

Última cifra: 5

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 30 de enero de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día sábado 31 de enero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

29 de enero de 2026: 8861 - 7

28 de enero de 2026: 2745 - 6

27 de enero de 2026: 8016 - 0

Chontico Noche