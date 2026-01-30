¿Resultó ganador? Estos son los números afortunados de la Lotería Chontico del viernes 30 de enero de 2026

El viernes 30 de enero de 2026, el sorteo 8326 de la Lotería Chontico volvió a captar la mirada de miles de jugadores en Colombia.
Como ya es costumbre, el juego se desarrolló con sus dos momentos del día, Chontico Día y Chontico Noche, una dinámica que mantiene la expectativa hasta el último número.
Tras conocerse el resultado oficial, la combinación 0740 se convirtió en la gran protagonista y no tardó en circular entre comentarios y reacciones de los apostadores.
A ese anuncio se sumó el dato de ‘La Quinta’, cuya balota arrojó el número 5, cerrando así el reporte completo de esta jornada que volvió a generar expectativa entre los seguidores del juego.
Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 30 de enero de 2026
Premio mayor: 0740 - 5
- Tres últimas cifras: 740
- Dos últimas cifras: 40
- Número completo: 0740
- Última cifra: 5
Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 30 de enero de 2026
Premio mayor: pendiente
- Tres últimas cifras: pendiente
- Dos últimas cifras: pendiente
- Número completo: pendiente
- Última cifra: pendiente
El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día sábado 31 de enero de 2026, en los horarios habituales.
Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde
Chontico Día
- 29 de enero de 2026: 8861 - 7
- 28 de enero de 2026: 2745 - 6
- 27 de enero de 2026: 8016 - 0
Chontico Noche
- 29 de enero de 2026: 8216 - 6
- 28 de enero de 2026: 2724 - 5
- 27 de enero de 2026: 5064 - 8