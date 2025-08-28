Suscribirse

¿Ganó? Resultados de la Lotería del Quindío hoy, jueves 28 de agosto

Estos los números principales y la serie que se llevarán millonarios premios.

Redacción Loterías
29 de agosto de 2025, 3:41 a. m.
Estos son los números ganadores del último sorteo de la Lotería del Quindío.
En la noche del día jueves 28 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 2978 de la Lotería del Quindío, y el número ganador para el premio mayor de $2.000.000.000 fue el 1232 de la serie 179.

Este juego de azar se transmite a través de las pantallas del canal regional Telecafé y su página oficial de Facebook.

Lotería del Quindío
Resultados del sorteo 2978 de la Lotería del Quindío

Premio mayor de $ 2.000.000.000

  • Número 1232 de la serie 179.
Resultado LOTERIA DEL QUINDIO Jueves 28 de Agosto de 2025

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Quindío

  • Sorteo del 21 de agosto de 2025: número 5659 de la serie 114.
  • Sorteo del 14 de agosto de 2025: número 5649 de la serie 088.
  • Sorteo del 5 de agosto de 2025: número 0306 de la serie 46.

El próximo sorteo de la Lotería del Quindío se jugará el día 4 de septiembre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Quindío.

Contexto: Conozca los resultados de El Sinuano Día y Noche del jueves 28 de agosto

El plan de premios de la Lotería del Quindío es el siguiente

  • Premio mayor: $ 2.000.000.0000.
  • 1 seco: $ 300.000.000.
  • 2 secos: $ 200.000.000.
  • 3 secos: $ 100.000.000.
  • 8 secos: $ 50.000.000.
  • 10 secos: $ 20.000.000.
  • 20 secos: $ 10.000.000.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Noticias Destacadas

