Conozca los resultados de El Sinuano Día y Noche del jueves 28 de agosto

A continuación, revise cada uno de los sorteos de este juego de azar

Redacción Loterías
28 de agosto de 2025, 8:12 p. m.
Este lunes 24 de junio de 2024, el Sinuano Día y Noche promete emociones fuertes mientras los jugadores esperan los resultados del sorteo que podrían convertir sueños en realidad.
Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención. | Foto: Getty Images

Hoy jueves, 28 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 13.035 del Sinuano Día y, el número ganador para el premio mayor de $ 1.500 millones, fue el 0657.

Contexto: ¿Ganó? Resultados de la Lotería Chontico hoy, jueves 28 de agosto, en el sorteo 8171

Resultado de El Sinuano Día

A continuación, el resultado de El Sinuano Día con las diferentes combinaciones:

  • Número ganador: 0657
  • Dos últimas cifras: 57
  • Tres últimas cifras: 657
  • La quinta: 5
Resultado EL SINUANO DIA Jueves 28 de Agosto de 2025

Resultado de El Sinuano Noche: sorteo 13.036

  • Número ganador: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Tres últimas cifras: pendiente
  • La quinta: pendiente

El próximo sorteo de El Sinuano se jugará este viernes, 29 de agosto de 2025, a las 2:30 p. m.

Los sorteos se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la lotería El Sinuano.

Contexto: Dorado Mañana y Tarde de este jueves, 28 de agosto: conozca los números ganadores del nuevo sorteo

Números ganadores de los últimos cuatro sorteos de la lotería El Sinuano Día

  • Sorteo del 27 de agosto de 2025: 0666
  • Sorteo del 26 de agosto de 2025: 0692
  • Sorteo del 25 de agosto de 2025: 6442
  • Sorteo del 24 de agosto de 2025: 5612

Números ganadores de los últimos cuatro sorteos de la lotería El Sinuano Noche

  • Sorteo del 27 de agosto de 2025: 3534
  • Sorteo del 26 de agosto de 2025: 7005
  • Sorteo del 25 de agosto de 2025: 2759
  • Sorteo del 24 de agosto de 2025: 5612

Sinuano díaSinuano NocheLotería

