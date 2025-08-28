Loterías
Conozca los resultados de El Sinuano Día y Noche del jueves 28 de agosto
A continuación, revise cada uno de los sorteos de este juego de azar
Hoy jueves, 28 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 13.035 del Sinuano Día y, el número ganador para el premio mayor de $ 1.500 millones, fue el 0657.
Resultado de El Sinuano Día
A continuación, el resultado de El Sinuano Día con las diferentes combinaciones:
- Número ganador: 0657
- Dos últimas cifras: 57
- Tres últimas cifras: 657
- La quinta: 5
Resultado de El Sinuano Noche: sorteo 13.036
- Número ganador: pendiente
- Dos últimas cifras: pendiente
- Tres últimas cifras: pendiente
- La quinta: pendiente
El próximo sorteo de El Sinuano se jugará este viernes, 29 de agosto de 2025, a las 2:30 p. m.
Los sorteos se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la lotería El Sinuano.
Números ganadores de los últimos cuatro sorteos de la lotería El Sinuano Día
- Sorteo del 27 de agosto de 2025: 0666
- Sorteo del 26 de agosto de 2025: 0692
- Sorteo del 25 de agosto de 2025: 6442
- Sorteo del 24 de agosto de 2025: 5612
Números ganadores de los últimos cuatro sorteos de la lotería El Sinuano Noche
- Sorteo del 27 de agosto de 2025: 3534
- Sorteo del 26 de agosto de 2025: 7005
- Sorteo del 25 de agosto de 2025: 2759
- Sorteo del 24 de agosto de 2025: 5612