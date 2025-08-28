Conozca los resultados de El Sinuano Día y Noche del jueves 28 de agosto

Hoy jueves, 28 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 13.035 del Sinuano Día y, el número ganador para el premio mayor de $ 1.500 millones, fue el 0657.

Resultado de El Sinuano Día

A continuación, el resultado de El Sinuano Día con las diferentes combinaciones:

Número ganador: 0657

Dos últimas cifras: 57

Tres últimas cifras: 657

La quinta: 5

Resultado de El Sinuano Noche: sorteo 13.036

Número ganador: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

pendiente Tres últimas cifras: pendiente

La quinta: pendiente

El próximo sorteo de El Sinuano se jugará este viernes, 29 de agosto de 2025, a las 2:30 p. m.

Los sorteos se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la lotería El Sinuano.

Números ganadores de los últimos cuatro sorteos de la lotería El Sinuano Día

Sorteo del 27 de agosto de 2025: 0666

Sorteo del 26 de agosto de 2025: 0692

Sorteo del 25 de agosto de 2025: 6442

Sorteo del 24 de agosto de 2025: 5612

Números ganadores de los últimos cuatro sorteos de la lotería El Sinuano Noche