¿Ganó? Resultados y acumulado del Baloto hoy, miércoles 27 de agosto

Este 27 de agosto, los jugadores del Baloto pueden revisar los resultados del sorteo.

28 de agosto de 2025, 8:16 p. m.
Los resultados del sorteo de hoy del Baloto confirman si hubo ganadores del acumulado.
El Baloto de este miércoles 27 de agosto reveló sus números ganadores y el acumulado del premio. | Foto: Baloto - Getty

El sorteo de hoy promete grandes emociones con premios que superan los 16.600 millones de pesos en el Baloto tradicional y 3.000 millones en la modalidad Revancha.

Este miércoles 27 de agosto de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 2545 del Baloto, uno de los juegos de azar más populares de Colombia. Los participantes tuvieron la oportunidad de competir por un acumulado histórico que promete cambiar la vida del afortunado ganador.

Números ganadores del sorteo 2545

Resultados del Baloto del 27 de agosto de 2025

  • Premio mayor: 16.600 millones de pesos
  • Número ganador: 06 - 08 - 20 - 23 - 24
  • Súper balota: 09

Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 27 de agosto de 2025

Resultados del Baloto Revancha de este 27 de agosto de 2025

  • Premio mayor: 3.000 millones de pesos
  • Número ganador: 01 - 06 - 14 - 33 - 43
  • Súper balota: 06
Sorteo Baloto Revancha #2.545- Miércoles 27 de Agosto
Contexto: Qué significa que alguien sueñe con ganarse la lotería, según la inteligencia artificial

Historial de los 3 últimos sorteos

Para aquellos apostadores que siguen las tendencias y estadísticas, estos fueron los números ganadores de los últimos tres sorteos:

Últimos 3 sorteos del Baloto (con Súper balota):

  • 25 de agosto de 2025: 06 - 21 - 22 - 26 - 30 - 08
  • 23 de agosto de 2025: 02 - 09 - 17 - 36 - 39 - 11
  • 20 de agosto de 2025: 25 - 28 - 32 - 33 - 41 - 16

Últimos 3 sorteos del Baloto Revancha:

  • 25 de agosto de 2025: 08 - 12 - 14 - 32 - 35 - 09
  • 23 de agosto de 2025: 07 - 19 - 29 - 37 - 39 - 11
  • 20 de agosto de 2025: 13 - 20 - 26 - 28 - 37 - 09

¿Cómo reclamar el premio si fue el ganador?

En la edición de lunes del Baloto, el número ganador se llevó todas las miradas junto al acumulado de 16.200 millones.
Los resultados y el acumulado del Baloto de este miércoles ya están disponibles para consulta. | Foto: Baloto - Getty

Para premios menores a 182 UVT

Si su premio es menor a esta cantidad ($8.565.830), necesitará presentar:

  • Tiquete original: Si compró digitalmente, imprima el tiquete enviado al correo electrónico o descárguelo desde “Mis Apuestas” en su perfil. Todos los campos deben estar completamente diligenciados.
  • Documento de identidad válido: Cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.

Para premios superiores a 182 UVT

Para estos premios mayores ($9.063.418), el proceso es más riguroso:

Contactar primero: Llamar al (601) 2973030 o (601) 7426861, extensión 72749, en horario de oficina.

Visitar la sucursal autorizada: Preséntese en la sucursal fiduciaria que lo autoricen.

Documentación requerida:

  • Tiquete original en perfecto estado
  • Documento de identidad válido

Tiempo límite para reclamar

Los ganadores tienen exactamente un (1) año a partir de la fecha del sorteo para reclamar el premio. Pasado este tiempo, el premio se considera perdido.

Contexto: La sorprendente primera compra que la IA asegura que sería la mejor si ganara el premio mayor de la lotería

Próximo sorteo

El Baloto se juega los lunes, miércoles y sábados entre las 11:00 p.m. y 11:15 p.m., y se transmite por Canal 1. El próximo sorteo será este sábado 30 de agosto, donde el acumulado continuará creciendo si no hay ganadores del premio mayor en el sorteo de hoy.

En la noche del 16 de julio se conoció el número ganador del Baloto sorteo 2527.
Hoy, los participantes del Baloto conocen si fueron afortunados con los números del sorteo. | Foto: Getty - operadorjuegos

Para participar, los jugadores deben seleccionar 5 números del 1 al 43 y una Súper balota del 1 al 16, con un costo de $6.000 por apuesta. La modalidad Revancha ofrece una segunda oportunidad de ganar con los mismos números seleccionados.

