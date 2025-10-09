Hombre se convirtió en multimillonario tras ganar dos veces la lotería en un mismo año: “Casi me desmayo”

El nombre de Shelley Suttles se ha vuelto muy conocido en los últimos días y algunos lo han catalogado como el hombre con más suerte del mundo. Desafiando todas las probabilidades, el sujeto ganó dos veces un premio multimillonario en el mismo año.

La primera fue el verano pasado, cuando compró la Cash5 que hace parte de la lotería de Connecticut. Allí, la suerte lo sorprendió por primera vez al ver cómo ganaba 100 mil dólares (cerca de 386 millones de pesos colombianos), una cifra que pocas veces había visto en su vida, pese a que es un jugador habitual de este tipo de juegos de azar.

El protagonista de esta historia es uno de los más afortunados del mundo. | Foto: Getty Images

De acuerdo con la lotería de Connecticut, las probabilidades de ganar un premio en Cash5 son de 1 en 72,1, por lo que en un principio no se lo creyó, pero de inmediato le contó a su familia y comenzó a pensar qué hacer con el dinero.

Lejos de imaginarse lo que el destino le tenía preparado, Suttles continuó apostando como lo hacía habitualmente. De nuevo, la suerte le volvió a sonreír en los últimos días, pero mucho más grande.

El hombre se acercó hasta la Grand Package Store, ubicada en Main St., Bridgeport, donde decidió retar a la suerte una vez más y compró un boleto de Ultimate 7s en la caja. Todo esto lo hizo mientras realizaba unas compras rutinarias en el sitio.

El segundo premio fue más jugoso. | Foto: Getty Images

Con total normalidad y sin esperar mayor cosa, Suttles rascó el ticket y fue entonces cuando se dio cuenta que había ganado por segunda vez, pero fue diferente porque se llevó el premio mayor: se había empacado 1 millón de dólares (más de 3.000 millones de pesos).

“Casi me desmayo. (...) Rasqué la casilla y vi US $ 1 millón. Nunca había visto ese monto en un cupón antes. Tomé el teléfono y le conté a mi hermana, y ella empezó a gritar. Ella tampoco podía creerlo”, señaló en diálogo con el sorteo estatal de Connecticut.

El premio no fue solo para el afortunado jugador, sino que la tienda en la que compró el billete ganador será recompensada con un bono de US $ 10.000, un beneficio que se le otorga a los socios minoristas de la lotería estatal.