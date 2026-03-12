Loterías

Hoy pudo ser su día de suerte: Aquí están los números ganadores de la lotería Super Astro Sol del jueves 12 de marzo

Consulte si acertó a la combinación ganadora y al signo de la suerte.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Semana
12 de marzo de 2026, 4:31 p. m.
Súper Astro Sol.
Súper Astro Sol. Foto: Getty Images y página web de https://superastro.com.co/

Este jueves, 12 de marzo del 2026, a las 4 de la tarde, se jugó el sorteo 5377 de la lotería Super Astro Sol.

  • El número ganador es: 9024
  • Los últimos tres dígitos: 024
  • Los últimos dos dígitos: 24
  • El signo zodiacal ganador es: Acuario

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, al acertar la cifra completa y en el orden en que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

YouTube video P15rswqUFIo thumbnail

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos.

Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego elige cuatro números entre 0 y 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000, y ese será el premio mayor para quien acierte la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar también contempla otros premios: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por 1.000; quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.