Loterías

Hoy pudo ser su día de suerte: números ganadores de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña este 24 de noviembre

Los apostadores pueden consultar los resultados a través de los canales oficiales de cada lotería.

Redacción Loterías
24 de noviembre de 2025, 4:17 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 24 de noviembre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Una nueva semana comienza, y con ella la expectativa de los apostadores amantes de las loterías, quienes buscan en estos juegos de azar la oportunidad de ganar algunos de los millonarios premios que ofrecen. Además de las tradicionales cuatro cifras, algunas loterías cuentan con una modalidad adicional llamada La Quinta, que aumenta aún más las posibilidades de ganar.

El Dorado, conocida por sus atractivos premios y sorteos semanales, se ha consolidado como una de las favoritas entre los jugadores que buscan grandes ganancias. Sus resultados se transmiten a través de canales oficiales, garantizando transparencia y confianza.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 1826.
  • La Quinta: 3.
DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA LUNES 24 de Noviembre de 2025.

El Dorado Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita es una opción atractiva para quienes desean diversificar sus oportunidades de ganar. Sus sorteos se realizan en horarios estratégicos, permitiendo a los apostadores seguir los resultados en vivo o consultar los números ganadores por medios oficiales.

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña se distingue por sus grandes botes acumulados, que han marcado historia al entregar premios significativos a los afortunados ganadores.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

