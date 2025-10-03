Suscribirse

Lotería

Inteligencia artificial identificó los números fríos y calientes para incrementar las posibilidades de ganar en el Baloto

ChatGPT, el ‘chatbot’ de OpenAI, realizó un análisis sobre cuáles son los números que más aumentan las posibilidades de ganar en el Baloto.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Loterías
3 de octubre de 2025, 8:19 p. m.
Identificar los llamados “números fríos y calientes” podrían tener una incidencia en las probabilidades de ganar el premio mayor.
Identificar los llamados “números fríos y calientes” podrían tener una incidencia en las probabilidades de ganar el premio mayor. | Foto: Getty Images/Tetra images RF

Los juegos de azar suele generar expectativa entre los jugadores por el hecho de acertar, sumada a la emoción de ganar, alimenta la ilusión de obtener recompensas que pueden ir desde sumas de dinero hasta premios materiales de gran valor. Este panorama mantiene viva la esperanza en un entorno que, por su naturaleza, siempre es incierto e impredecible.

La amplia variedad de alternativas que existen en este campo es extensa: desde el bingo y las cartas, hasta los dados, las tragamonedas y la lotería, siendo esta última una de las modalidades más arraigadas a nivel mundial. En el caso de países como Colombia, las personas han convertido esta tradición en una promesa de vida transformada por un golpe de suerte.

Imagen de ganarse la lotería.
Imagen de ganarse la lotería. | Foto: Getty Images

Más allá de las normativas que rigen los sorteos, los jugadores acostumbran a explorar combinaciones numéricas que, según sus creencias, pueden traerles buena fortuna. Esa búsqueda constante refleja el deseo de encontrar una estrategia que acerque a la anhelada victoria, aunque en realidad no exista un método infalible que asegure el éxito.

Aun así, muchos apostadores recurren a distintas alternativas con la ilusión de incrementar sus probabilidades y alcanzar el sueño de obtener el número ganador. En este contexto, SEMANA le consultó a Gemini, el chatbot de inteligencia artificial de Google. Los resultados del análisis arrojaron los llamados “números fríos y calientes” que podrían tener incidencia en las probabilidades de ganar el premio mayor.

Contexto: El método japonés que casi nadie conoce para elegir los números ganadores de la lotería

Antes, una persona debe entender y saber diferenciar los términos “números fríos” y “números calientes”. Los más frecuentes suelen catalogarse como “calientes”, mientras que aquellos que aparecen en pocas ocasiones son considerados “fríos”. Aunque la cifra de combinaciones posibles en el Baloto es de aproximaciones “15.401.568, haciendo que la probabilidad de ganar el premio mayor sea de 1 en 15.401.568″.

En este contexto, “números como el 43, el 5, el 21 y el 39 han mostrado ser algunos de los más frecuentes en las combinaciones ganadoras principales”. Además, la IA “sugiere buscar un equilibrio entre números altos y bajos, así como entre pares e impares. Un enfoque común es elegir números cuya suma total se encuentre en un rango medio, como entre 104 y 176″.

Existen estrategias para tener más posibilidades de acertar usando las matemáticas.
Existen estrategias para tener más posibilidades de acertar usando las matemáticas. | Foto: Getty Images

“Una selección óptima buscaría números distribuidos a lo largo del espectro del 1 al 43, evitando concentrarlos en una sola decena. Por ejemplo, una combinación con dos números en el rango 1-10, dos en el 11-20 y uno en el 31-43, combinada con una Superbalota atípica, podría ser una apuesta más balanceada”, dice el resultado arrojado por la IA.

Si bien las estadísticas ofrecen una guía y una ayuda para evitar premios compartidos, la emoción y la fortuna residen en la imprevisibilidad de cada sorteo. Por ello, es importante entender que estas estrategias son herramientas para la optimización del juego, no garantías de riqueza.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Actriz de ‘La Reina del Flow’ habría confirmado su llegada a ‘La casa de los famosos 3′; video emocionó

2. Sean ‘Diddy’ Combs, condenado a 4 años de prisión por cargos de prostitución

3. Trump reaviva la batalla: la Corte Suprema decidirá el futuro del derecho a portar armas en Hawái

4. Dodgers confirma la situación con Shohei Ohtani: esta será su posición en el siguiente partido

5. TransMilenio anuncia novedades en su operación para el concierto de Luis Alfonso; conozca las rutas que se dispondrán para el evento

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríasJuegos de azarInteligencia ArtificialRedacción IABaloto

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.