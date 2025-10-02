Por esta curiosa razón, el 7 y el 13 serían los números con más probabilidades de ganar la lotería, según la inteligencia artificial

Los juegos de azar han marcado la historia porque suelen despertar emociones, expectativas y satisfacción en quienes participan. Además, encienden la ilusión de aquellos que buscan obtener algún beneficio a través de la suerte, ya sea dinero u objetos de valor, en un escenario que siempre se mantiene incierto.

La oferta de juegos de azar es amplia: bingo, cartas, dados, máquinas tragamonedas o lotería, siendo esta última una de las más populares a nivel mundial. En Colombia, no ha sido la excepción, pues se ha consolidado como una tradición con millones de seguidores.

La lotería se ha posicionado a lo largo de los años no solo como una fuente de entretenimiento, sino también como una oportunidad que muchos perciben como única para transformar su vida. El premio mayor puede abrir la puerta a nuevas posibilidades, ya sea mediante inversiones estratégicas o a través de la creación de un negocio.

La lotería es un juego de azar que llama la atención de muchas personas. | Foto: Getty Images

Es importante destacar que este es un juego que requiere responsabilidad. Por ello, está regulado y vigilado por entidades que buscan garantizar transparencia y confianza en cada sorteo. En Colombia, esta función recae en Coljuegos, entidad que, según su portal oficial, controla la operación de los juegos de azar y vela porque se cumplan todos los principios establecidos.

De acuerdo con la información disponible, en el país existen 15 loterías departamentales y 38 concesionarios de chance. La entidad ha reiterado que: “Coljuegos, institución vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es la dependencia gubernamental encargada de la administración de los juegos nacionales”.

Entre sus principales funciones se encuentran:

Desarrollar mecanismos que aseguren la transparencia en la operación de los juegos.

Exigir el cumplimiento de estándares a los operadores.

Expedir los reglamentos de juego de carácter nacional.

Fiscalizar los contratos de concesión.

Adelantar procesos administrativos sancionatorios.

Controlar la ilegalidad en los juegos nacionales.

Ahora bien, más allá de la regulación, los apostadores suelen estar en constante búsqueda de números que se asocien con la suerte, con la esperanza de aumentar sus posibilidades de ganar. Sin embargo, no existe fórmula mágica que garantice el acierto en los sorteos.

Ganar la lotería es el sueño de muchas personas. | Foto: Getty Images

En este contexto, ha surgido la creencia de que el número 7 y el número 13 tienen mayor probabilidad de resultar ganadores en la lotería. Con el fin de aclarar este mito, SEMANA consultó a ChatGPT, el modelo de inteligencia artificial de OpenAI, que explicó lo siguiente:

“El número 7 ha sido considerado durante siglos como un símbolo de buena suerte y perfección. Desde referencias religiosas hasta su presencia en la naturaleza —siete días de la semana, siete colores del arcoíris—, su carga cultural ha fortalecido la percepción de que posee un poder especial”.

Asimismo, añadió: “Por su parte, el 13, tradicionalmente asociado a la mala fortuna en diferentes culturas, muestra un fenómeno curioso. Aunque muchos jugadores tienden a evitarlo, los algoritmos señalan que este número ha tenido una recurrencia significativa en sorteos alrededor del mundo”.