¿Jugó con suerte? Resultados de la Lotería Chontico en este martes, 7 de abril de 2026

La jornada de este martes 7 de abril de 2026 mantuvo a muchos apostadores pegados al anuncio en tiempo real, atentos a cada número que iba saliendo. Y no era para menos: el sorteo vino con sorpresas que encendieron la emoción.

El más reciente sorteo de la Lotería Chontico no pasó desapercibido y terminó dando bastante de qué hablar entre quienes siguen de cerca este tipo de juegos.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la aparición de una “quinta de 1”, algo poco común que dejó a varios con la ilusión de haber estado cerca de ganar. Pero, sin duda, el número que terminó llevándose todas las miradas fue el 7369, protagonista absoluto de la noche.

Resultados de la Lotería Chontico Día de hoy, 7 de abril de 2026

Premio mayor: 7369 - 1

Tres últimas cifras: 369

Dos últimas cifras: 69

Número completo: 7369

Quinta balota: 1

Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 7 de abril de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Quinta: pendiente

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día miércoles 8 de abril de 2026, en los horarios habituales.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico

Chontico Día

6 de abril de 2026: 2265 - 3

5 de abril de 2026: 3458 - 5

4 de abril de 2026: 1628 - 1

Chontico Noche