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¿Jugó con suerte? Resultados de la Lotería Chontico en este martes, 7 de abril de 2026

Esta es la combinación numérica que resultó ganadora en el sorteo del día de hoy.

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Redacción Loterías
7 de abril de 2026, 1:20 p. m.
Resultado lotería Chontico del lunes 8 de septiembre de 2025
Resultado lotería Chontico del lunes 8 de septiembre de 2025 Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images y Chontico

La jornada de este martes 7 de abril de 2026 mantuvo a muchos apostadores pegados al anuncio en tiempo real, atentos a cada número que iba saliendo. Y no era para menos: el sorteo vino con sorpresas que encendieron la emoción.

El más reciente sorteo de la Lotería Chontico no pasó desapercibido y terminó dando bastante de qué hablar entre quienes siguen de cerca este tipo de juegos.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la aparición de una “quinta de 1”, algo poco común que dejó a varios con la ilusión de haber estado cerca de ganar. Pero, sin duda, el número que terminó llevándose todas las miradas fue el 7369, protagonista absoluto de la noche.

Resultados de la Lotería Chontico Día de hoy, 7 de abril de 2026

Premio mayor: 7369 - 1

  • Tres últimas cifras: 369
  • Dos últimas cifras: 69
  • Número completo: 7369
  • Quinta balota: 1
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Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 7 de abril de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Quinta: pendiente
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El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día miércoles 8 de abril de 2026, en los horarios habituales.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico

Chontico Día

  • 6 de abril de 2026: 2265 - 3
  • 5 de abril de 2026: 3458 - 5
  • 4 de abril de 2026: 1628 - 1

Chontico Noche

  • 6 de abril de 2026: 0756 - 4
  • 5 de abril de 2026: 1234 - 2
  • 4 de abril de 2026: 4214 - 5