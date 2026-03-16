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¿Jugó El Sinuano? Conozca los resultados del sorteo Día y Noche de este lunes, 16 de marzo

La Lotería El Sinuano continúa consolidándose como una tradición diaria para muchos colombianos.

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Redacción Loterías
16 de marzo de 2026, 2:47 p. m.
El Sinuano juega todos los días.
El Sinuano juega todos los días. Foto: Getty Images

Este lunes 16 de marzo se realizó una nueva jornada de la Lotería El Sinuano Día y Noche, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, que a diario reúne a miles de apostadores atentos a los números ganadores con la ilusión de llevarse atractivos premios.

Como es habitual, el sorteo se llevó a cabo en dos momentos del día, ambos con la posibilidad de ganar según el número apostado y la modalidad elegida, una dinámica que la ha convertido en una de las loterías preferidas por su facilidad y rapidez para jugar.

Chontico Día y Noche del 15 de marzo de 2026: aquí los resultados del sorteo 8370

Resultados de El Sinuano Día del 16 de marzo

  • Número ganador de cuatro cifras: 3706
  • La Quinta: 3
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Resultados de El Sinuano Noche del 16 de marzo

  • Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
  • La Quinta:  (Pendiente)

Los resultados oficiales del sorteo pueden consultarse a través de los canales autorizados, los puntos de venta y las plataformas digitales especializadas. Además, se recomienda verificarlos cuidadosamente antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.

La Lotería El Sinuano sigue consolidándose como una tradición diaria para muchos colombianos, quienes participan de manera responsable y esperan que la suerte les sonría en cada sorteo.

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