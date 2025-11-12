Suscribirse

¿Jugó hoy? Ya están los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este miércoles, 12 de noviembre

A lo largo del territorio nacional existen múltiples puntos autorizados donde los apostadores pueden comprar sus boletos.

Redacción Loterías
12 de noviembre de 2025, 4:22 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 1 de octubre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 12 de noviembre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Un nuevo día representa para muchos colombianos la oportunidad de cambiar su vida con algún premio de la lotería, y en el país la oferta de opciones es amplia. En Bogotá, por ejemplo, una de las más destacadas es El Dorado, cuyos resultados son esperados diariamente por miles de apostadores que sueñan con acertar el número ganador. Además de su popularidad, este juego sobresale por su transparencia, un factor que ha fortalecido su credibilidad a lo largo de los años.

Por su parte, El Paisita lleva consigo un sello muy característico del occidente del país, especialmente de Antioquia. Este sorteo se ha ganado la confianza de los jugadores gracias a su cercanía con la comunidad y a las diversas modalidades de juego que ofrece.

En la región Caribe, La Caribeña se ha consolidado como uno de los sorteos más esperados. Cada jornada genera gran expectativa entre los participantes, especialmente por los atractivos premios que pueden transformar la vida de los ganadores.

Si quiere saber si la suerte estuvo de su lado, consulte aquí los resultados del 12 de noviembre:

Dorado Mañana

  • Premio mayor: 9315.
  • La Quinta: 1.
DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA MIÉRCOLES 12 de Noviembre de 2025.

Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente

Paisita Día

  • Premio mayor: 8921.
  • La Quinta: 3.
Paisita 1 - 12 de noviembre de 2025 - 1:00 PM [La Red Gana]

Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: 6739.
  • La Quinta: 3.
Caribeña día: Resultado CARIBEÑA DIA del MIÉRCOLES 12 de Noviembre de 2025.

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente.

