¿Jugó la Lotería Cruz Roja el martes 14 de octubre? Conozca los números ganadores del sorteo
Uno de los apostadores fue el afortunado millonario en la noche del martes.
El martes 14 de octubre de 2025 se realizó el sorteo número __ de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, un evento de gran expectativa para los colombianos y entre los apostadores de todo el país.
Resultado del premio mayor
El número ganador del premio mayor fue ___, correspondiente a la serie __.
Este sorteo otorga un premio mayor de 7.000 millones de pesos colombianos. Además del premio principal, la Lotería de la Cruz Roja entrega múltiples premios secos. La Lotería de la Cruz Roja utiliza un plan de premios alternativo con variaciones en montos y número de ganadores.
Números ganadores de los últimos tres sorteos
7 de octubre de 2025: 9865 de la serie 096.
30 de septiembre de 2025: 0831, serie 124.
23 de septiembre de 2025: 2769, serie 288.
Estos resultados muestran la variabilidad del número ganador en cada sorteo semanal.
¿La Lotería Cruz Roja se jugó ese martes?
Sí, el sorteo se realizó como es habitual cada martes en la noche. Según el sitio oficial LoteCruz, los sorteos se llevan a cabo todos los martes a partir de las 10:55 p.m. por el Canal Uno y también mediante transmisión por redes sociales.
¿Cómo reclamar el premio?
Para quienes resultaron ganadores —ya sea del premio mayor o de algún premio seco— es importante tener en cuenta:
- Se debe presentar el billete o fracción original, sin tachaduras ni modificaciones.
- El monto debe reclamarse dentro del plazo legal establecido (normalmente 30 días hábiles después del sorteo).
- Los premios mayores suelen gestionarse directamente con las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja; los premios menores (secos) frecuentemente pueden cobrarse en distribuidores autorizados o puntos de pago oficiales.
Quien tenga dudas puede consultar el sitio oficial lotecruz.org.co, donde se publican los resultados, historiales, y las indicaciones oficiales para la reclamación.