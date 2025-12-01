Suscribirse

Loterías

¿Jugó la Lotería del Tolima? Descubra el número ganador del 1 de diciembre

Se jugaron 3.500 millones.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
2 de diciembre de 2025, 3:41 a. m.
Sorteo 4146.
Sorteo 4146. | Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil loteriatolima

Este lunes 1 de diciembre se jugó un nuevo premio mayor de la Lotería del Tolima, donde un apostador se volvió en el feliz ganador de 3.500 millones que entrega el sorteo 4146.

“Hoy juega el billete inspirado en quienes salvan vidas todos los días. La Lotería del Tolima rinde homenaje al trabajo de nuestros médicos y recuerda que, así como ellos cambian historias, la suerte también puede cambiar la tuya. Juega hoy y apuéstale a ese premio mayor que podría darte un nuevo comienzo“, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.

Resultado del sorteo 4146 de la Lotería del Tolima

Número ganador del 1 de diciembre: 0030

Serie: 109

Resultado LOTERIA DEL TOLIMA Lunes 1 de Diciembre de 2025

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima

  • Sorteo del 24 de noviembre de 2025: número 7801 de la serie 121
  • Sorteo del 18 de noviembre de 2025: número 4293 de la serie 22
  • Sorteo del 10 de noviembre de 2025: número 1911 de la serie 09

El próximo sorteo se jugará el martes 9 de diciembre, debido a que el lunes es festivo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Lo que necesita Nacional para clasificar a la final de la Liga BetPlay tras el Medellín vs. América: Junior atento

2. Así se jugará la quinta fecha de los cuadrangulares que podría confirmar los dos finalistas de la Liga Betplay

3. En cámaras quedó registrado el intento de rapto de un bebé recién nacido en hospital de Bolívar, vigilante evitó el secuestro

4. Prográmese: convocan marchas y manifestaciones en Bogotá del 2 al 7 de diciembre

5. Impactante choque masivo en Estados Unidos quedó grabado en video: más de 40 vehículos involucrados en tormenta de nieve

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería del TolimaResultadosLoterías de hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.