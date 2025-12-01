Loterías
¿Jugó la Lotería del Tolima? Descubra el número ganador del 1 de diciembre
Se jugaron 3.500 millones.
Este lunes 1 de diciembre se jugó un nuevo premio mayor de la Lotería del Tolima, donde un apostador se volvió en el feliz ganador de 3.500 millones que entrega el sorteo 4146.
“Hoy juega el billete inspirado en quienes salvan vidas todos los días. La Lotería del Tolima rinde homenaje al trabajo de nuestros médicos y recuerda que, así como ellos cambian historias, la suerte también puede cambiar la tuya. Juega hoy y apuéstale a ese premio mayor que podría darte un nuevo comienzo“, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.
Resultado del sorteo 4146 de la Lotería del Tolima
Número ganador del 1 de diciembre: 0030
Serie: 109
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima
- Sorteo del 24 de noviembre de 2025: número 7801 de la serie 121
- Sorteo del 18 de noviembre de 2025: número 4293 de la serie 22
- Sorteo del 10 de noviembre de 2025: número 1911 de la serie 09
El próximo sorteo se jugará el martes 9 de diciembre, debido a que el lunes es festivo.