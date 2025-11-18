Suscribirse

¿Jugó la Lotería del Tolima? Estos fueron los números ganadores del 18 de noviembre

Se jugaron más de $13.400 millones en premios.

Redacción Loterías
19 de noviembre de 2025, 3:44 a. m.
Sorteo 4144 de la Lotería del Tolima
Sorteo 4144 de la Lotería del Tolima | Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil loteriatolima

Este martes, 18 de noviembre de 2025, se jugó el sorteo 4144 de la Lotería del Tolima donde un apostador se volvió en el nuevo ganador del premio mayor de 3.500 millones.

“Hoy juega un billete que honra la memoria y celebra la fuerza de Armero. Apuéstale a tus sueños, llevando en alto la historia que nos une”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Con esta edición especial los apostadores pueden participar por el bono Black Friday de $20 millones y más de $13.400 millones en premios.

Contexto: ¿Es su día de suerte? Este es el resultado ganador de la Lotería del Tolima del lunes 10 de noviembre de 2025

Resultados del sorteo 4144 de la Lotería del Tolima

  • Número 4293 de la serie 22.
Resultado LOTERIA DEL TOLIMA del MARTES 18 de Noviembre 2025

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima

  • Sorteo del 10 de noviembre de 2025: número 1911 de la serie 09
  • Sorteo del 4 de noviembre de 2025: número 4620 de la serie 175
  • Sorteo del 27 de octubre de 2025: número 4820 de la serie 123

Este sorteo juega todos los lunes, pero por ser festivo el 17 de noviembre, se jugó este martes. El próximo premio se llevará a cabo el 24 de noviembre a partir de las 10:30 de la noche.

Lotería del TolimaLoterías de hoyResultados

Noticias Destacadas

