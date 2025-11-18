¿Jugó la Lotería del Tolima? Estos fueron los números ganadores del 18 de noviembre

Este martes, 18 de noviembre de 2025, se jugó el sorteo 4144 de la Lotería del Tolima donde un apostador se volvió en el nuevo ganador del premio mayor de 3.500 millones.

“Hoy juega un billete que honra la memoria y celebra la fuerza de Armero. Apuéstale a tus sueños, llevando en alto la historia que nos une”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Con esta edición especial los apostadores pueden participar por el bono Black Friday de $20 millones y más de $13.400 millones en premios.

Resultados del sorteo 4144 de la Lotería del Tolima

Número 4293 de la serie 22.

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima

Sorteo del 10 de noviembre de 2025: número 1911 de la serie 09

de la serie Sorteo del 4 de noviembre de 2025: número 4620 de la serie 175

de la serie Sorteo del 27 de octubre de 2025: número 4820 de la serie 123