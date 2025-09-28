Loterías
¿Jugó Super Astro Luna? Conozca los resultados del más reciente sorteo de este domingo, 28 de septiembre
La combinación ganadora de esta lotería representa una gran oportunidad para los apostadores.
Este domingo, 28 de septiembre de 2025, Super Astro Luna dio a conocer los números ganadores de su último sorteo, un resultado que representa una gran oportunidad para los apostadores.
La combinación ganadora del sorteo 7892 fue el número 5347, signo Libra.
Resultado de Super Astro Luna hoy, domingo 28 de septiembre
- Número ganador: 5347.
- Signo: Libra.
Cabe recordara que la transmisión oficial de Super Astro Luna que se presenta a través de la señal del Canal 1 todas las noches.
Ganadores de los tres últimos sorteos
- Sorteo del 27 de septiembre de 2025: número 5427, con el signo Acuario.
- Sorteo del 26 de septiembre de 2025: número 2502, con el signo Aries.
- Sorteo del 25 de septiembre de 2025: número 0652, con el signo Piscis.
El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará el lunes, 29 de septiembre de 2025, a las 8:30 p. m. Los resultados también se pueden consultar directamente en la página oficial del Super Astro.
¿Cómo se juega?
Según explica el sitio web oficial del sorteo, Super Astro en sus diferentes versiones es catalogado como un juego de azar novedoso, en el que en jugador puede realizar apuestas desde $500 hasta $10.000.
La apuesta consiste en escoger un número de cuatro cifras y uno o todos los signos zodiacales. Para ser uno de los ganadores, la cifra debe coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado obtenido en el sorteo jugado.
Su plan especial de juego divide los premios y las cantidades de dinero de la siguiente manera, teniendo en cuenta los distintos aciertos que cada jugador logre obtener dentro del luego.
4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.
3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.
2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.