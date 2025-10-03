La Antioqueñita Día y Tarde: estos son los números con suerte del sorteo del viernes 3 de octubre

Los juegos de azar tienen en las loterías a su mayor exponente a nivel mundial, ya que millones de personas participan diariamente confiando en que unos pocos números puedan cambiar su situación económica.

En Colombia, una de las más reconocidas es La Antioqueñita, la cual se juega de forma ininterrumpida todos los días en el departamento de Antioquia. Esta modalidad ofrece dos oportunidades diarias, pues cuenta con sorteo en la mañana y en la tarde.

El mecanismo consiste en elegir entre cuatro y cinco cifras que van del 0 al 9. Además, hace algunas semanas se agregó ‘La Quinta’, lo que da la posibilidad de que haya un número más que aumente la oportunidad de ganar mucho dinero.

Este viernes, 3 de octubre, se celebró el sorteo número 6051 de esta tradicional lotería, cuya transmisión en vivo se realizó a través del canal de YouTube de La Red Gana. En esta oportunidad, el resultado arrojó como ganadora la cifra 3552, acompañado por la quinta balota con el número 2.

Resultados del sorteo 6051 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 3552

Quinta balota: 2

Por su parte, el sorteo de la Antioqueñita Tarde se llevará a cabo a las 4:00 p. m. de este mismo jueves, por lo que todavía falta esperar para conocer el resultado.

Resultado sorteo 6052 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Si no alcanzó a revisar los sorteos anteriores, estas fueron las combinaciones más recientes:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 2 de octubre de 2025: 3068 – Quinta balota: 6

Quinta balota: Sorteo del 1 de octubre de 2025: 6514 – Quinta balota: 6

Quinta balota: Sorteo del 30 de septiembre de 2025: 0575 – Quinta balota: 2

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 2 de octubre de 2025: 6641 – Quinta balota: 9

Quinta balota: Sorteo del 1 de octubre de 2025: 9525 – Quinta balota: 9

Quinta balota: Sorteo del 30 de septiembre de 2025: 4386 – Quinta balota: 6