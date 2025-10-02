Loterías
Ganador del primer sorteo de la Lotería de Bogotá en octubre: combinación que se llevó los 10.000 millones
La Lotería de Bogotá abrió octubre con un sorteo que entregó una suma histórica de $10.000 millones al número favorecido.
La Lotería de Bogotá realizó este jueves 2 de octubre de 2025 el sorteo número 2814, con transmisión oficial a las 10:25 p. m. Como cada semana, los jugadores esperaban el anuncio del número ganador, que en esta ocasión se llevó un premio mayor de $10.000 millones.
Resultado del sorteo 2814 del 2 octubre de 2025
- Número premio mayor: 4734
- Serie: 005
Últimos resultados de la Lotería de Bogotá
La serie de ganadores de semanas anteriores muestra la constancia de esta tradicional lotería capitalina.
- El pasado 25 de septiembre de 2025 el premio mayor correspondió al número 8488 de la serie 217.
- El 11 de septiembre el número favorecido fue el 6747 de la serie 224
- El 4 de septiembre resultó ganador el 6124 de la serie 297.
El plan de premios de la Lotería de Bogotá no solo contempla el premio mayor, pues también se entregan un premio seco de $1.000 millones, dos premios secos de $500 millones, tres de $200 millones, seis de $50 millones, diez de $20 millones y treinta de $10 millones.
Recomendaciones para verificar la autenticidad de un billete
La entidad recuerda que existen medidas de seguridad para confirmar que un billete o fracción sea legítimo.
- Revisar que número y fecha no presenten alteraciones.
- Confirmar que el valor corresponda al actual plan: $18.000 por billete y $6.000 por fracción.
- Frotar con una moneda la casilla que dice “FROTE CON UNA MONEDA”, donde debe aparecer la palabra “AUTÉNTICO”.
De esta manera, se busca evitar fraudes y proteger a los compradores que apuestan en esta lotería oficial de la capital.