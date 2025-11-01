La tradicional lotería La Antioqueñita llevó a cabo este sábado 1 de noviembre una nueva jornada de sorteos, ofreciendo a los apostadores la oportunidad de participar en sus ediciones diarias: una por la mañana y otra por la tarde.

El primer sorteo del día se realizó a las 10:00 a. m., generando expectativa entre los seguidores habituales de este reconocido juego de azar, considerado uno de los más representativos del país.

Resultado del sorteo 6109 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 1666

Quinta balota: 9

Por otro lado, la edición vespertina está programada para las 4:00 p. m. y podrá verse en transmisión en vivo a través del canal de YouTube “La Red Gana”, donde todos los jugadores de Colombia podrán conocer los resultados en tiempo real.

Resultado sorteo 6110 La Antioqueñita Tarde

Número ganador: Pendiente

Quinta balota: Pendiente

Si aún no ha consultado los sorteos de los últimos días, estos fueron los resultados más recientes:

Resultados recientes – La Antioqueñita Día

Sorteo del 31 de octubre de 2025: 7876 – Quinta balota: 0

– Quinta balota: Sorteo del 30 de octubre de 2025: 8782 – Quinta balota: 1

– Quinta balota: Sorteo del 29 de octubre de 2025: 5068 – Quinta balota: 3

Resultados recientes – La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 28 de octubre de 2025: 9324 – Quinta balota: 1

– Quinta balota: Sorteo del 30 de octubre de 2025: 9221 – Quinta balota: 2

– Quinta balota: Sorteo del 29 de octubre de 2025: 1988 – Quinta balota: 9

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se realizará este domingo 2 de noviembre de 2025 a las 10:00 a. m., manteniendo viva la ilusión de miles de participantes que confían en la suerte y esperan convertirse en los próximos ganadores.