La historia de la mujer que ganó varias veces el premio mayor de la lotería, ¿cuál fue su estrategia?

Desde hace varios años, la historia de la estadounidense Joan R. Ginther, llamada ‘la mujer con más suerte en el mundo’, ha causado gran sensación.

A largo de casi dos décadas, Ginther ganó cuatro veces el premio mayor de una lotería. Su éxito comenzó en 1993, cuando ganó 5.4 millones de dólares. Posteriormente, en 2006, obtuvo dos millones. Un año más tarde, logró otro premio de US$ tres millones. Finalmente, en 2010, obtuvo un premio mayor de US$10 millones. En total, en premios acumuló más de 20 millones de dólares.

El medio estadounidense ABC señaló en una nota hace varios años, que el éxito de la mujer llamada la atención, aunque se conoció muy poco sobre ella.

La mujer vivió durante varios años en Las Vegas y visitaba con frecuencia la localidad de Bishop, en el estado de Texas, en el sur de Estados Unidos, de donde era oriunda y residía su padre, fallecido en 2007.

De sus cuatro premios de lotería, tres fueron comprados durante su estancia en Bishop y dos de ellos los adquirió en una tienda llamada Times Market.

Desde hace varios, la historia de la estadounidense Joan R. Ginther, llamada ‘la mujer con más suerte en el mundo’, ha causado sensación. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En 2010, la agencia AP entrevistó a un profesor de estadística que manifestó que la probabilidades de que Ginther ganara eran significativamente superiores a una entre dieciocho millones, pero que “lo que era aún más probable, desde un punto de vista estadístico, era que se hubiera perpetrado algún tipo de fraude”.

No obstante, nunca se probó alguna irregularidad y la mujer falleció el año pasado sin revelar el secreto de su éxito.

Lo primero que debe hacer al recibir el premio de la lotería para no malgastar el dinero, según la inteligencia artificial

Ganar la lotería es el anhelo de muchas personas, pero también puede transformarse en una pesadilla si no se toman las decisiones correctas. Para garantizar que esta fortuna se gestione de manera efectiva y sostenible, es esencial actuar con calma y seguir ciertos pasos, según la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT.

Mantener la calma y la discreción

La euforia de haber ganado una suma significativa puede llevar a tomar decisiones impulsivas, las cuales suelen derivar en gastos innecesarios o inversiones riesgosas. Aunque la tentación de compartir la noticia con amigos y familiares es fuerte, hacerlo puede generar presiones externas, como solicitudes de dinero o expectativas poco realistas.

Consultar a un asesor financiero

Una vez que se ha logrado mantener la calma y se ha decidido mantener el asunto en privado, el siguiente paso es buscar la asesoría de un profesional financiero. Este experto podrá ayudar a comprender cómo gestionar la nueva riqueza, estableciendo estrategias de inversión, ahorro y planificación que garanticen tanto el crecimiento como la protección de los fondos a largo plazo.

Establecer un presupuesto a largo plazo

Aunque la cantidad ganada sea considerable, sin un plan adecuado es fácil caer en la tentación de realizar gastos desmesurados. Por ello, uno de los pasos más fundamentales es establecer un presupuesto claro. Este debe incluir la distribución del dinero para cubrir necesidades inmediatas, destinar un porcentaje al ahorro futuro y asignar una parte a inversiones.

Pagar deudas