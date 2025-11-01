Suscribirse

Gente

Los números para ganar la lotería el primer fin de semana de noviembre, según Walter Mercado

El undécimo mes del año estaría lleno de sorpresas en cuanto a juegos de azar.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

1 de noviembre de 2025, 4:38 p. m.
Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros.
Aunque Walter Mercado falleció en el año 2019, miles de personas se mantienen atentas a las actualizaciones realizadas por los familiares del astrólogo, quienes de manera constante comparten consejos, recomendaciones y el horóscopo para cada uno de los 12 signos del zodiaco.

Para el primer fin de semana de noviembre, se destaparon los números de la suerte, los cuales podrían acercar a los apostadores a llevarse el premio mayor en distintas categorías de juegos de azar con chances y loterías.

Walter Mercado.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Noviembre inicia con fuerza y buenas noticias, especialmente porque la prosperidad llega a su vida profesional.

Números de la suerte: 1, 13, 43.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Es momento de tomar la iniciativa. Escuche su intuición y actúe con confianza en los distintos ámbitos de su vida.

Números de la suerte: 35, 5, 26.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Se aproxima una etapa de orden y claridad. Está en camino hacia la prosperidad y la estabilidad emocional.

Números de la suerte: 12, 33, 2.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las oportunidades florecen a nivel académico y laboral. Mantenga la fe en sus capacidades y confíe en el poder de la manifestación.

Números de la suerte: 43, 26, 6.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El brillo interior de Leo resalta más que nunca. Cuide su autoestima y todo fluirá.

Números de la suerte: 17, 10, 21.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Planificar será clave este fin de semana. Mantenga el equilibrio entre lo práctico y lo emocional.

Números de la suerte: 50, 41, 36.

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Se renovar su entorno y cuidar de sus espacios. Limpie energías negativas y permita que lo nuevo entre a su vida.

Números de la suerte: 28, 20, 32.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La intuición será su mayor aliada para resolver asuntos pendientes.

Números de la suerte: 17, 46, 5.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La buena suerte le acompaña en los proyectos que inicie durante este fin de semana.

Números de la suerte: 39, 19, 9.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Estará decidido a materializar sus ideas. Los sueños que ha visualizado empiezan a tomar forma real.

Números de la suerte: 14, 11, 8.

Los números revelados para esta fecha tienen una carga energética especial.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Es importante que busque el impulso necesario para alejar lo negativo. Fortalezca su independencia y confíe en sus talentos.

Números de la suerte: 13, 33, 5.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La fe y la esperanza serán su mayor fuente de fortaleza. Prepárese para recibir buenas noticias.

Números de la suerte: 22, 14, 30.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

