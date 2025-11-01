Gente
Los números para ganar la lotería el primer fin de semana de noviembre, según Walter Mercado
El undécimo mes del año estaría lleno de sorpresas en cuanto a juegos de azar.
Aunque Walter Mercado falleció en el año 2019, miles de personas se mantienen atentas a las actualizaciones realizadas por los familiares del astrólogo, quienes de manera constante comparten consejos, recomendaciones y el horóscopo para cada uno de los 12 signos del zodiaco.
Para el primer fin de semana de noviembre, se destaparon los números de la suerte, los cuales podrían acercar a los apostadores a llevarse el premio mayor en distintas categorías de juegos de azar con chances y loterías.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Noviembre inicia con fuerza y buenas noticias, especialmente porque la prosperidad llega a su vida profesional.
Números de la suerte: 1, 13, 43.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Es momento de tomar la iniciativa. Escuche su intuición y actúe con confianza en los distintos ámbitos de su vida.
Números de la suerte: 35, 5, 26.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Se aproxima una etapa de orden y claridad. Está en camino hacia la prosperidad y la estabilidad emocional.
Números de la suerte: 12, 33, 2.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Las oportunidades florecen a nivel académico y laboral. Mantenga la fe en sus capacidades y confíe en el poder de la manifestación.
Números de la suerte: 43, 26, 6.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
El brillo interior de Leo resalta más que nunca. Cuide su autoestima y todo fluirá.
Números de la suerte: 17, 10, 21.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Planificar será clave este fin de semana. Mantenga el equilibrio entre lo práctico y lo emocional.
Números de la suerte: 50, 41, 36.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Se renovar su entorno y cuidar de sus espacios. Limpie energías negativas y permita que lo nuevo entre a su vida.
Números de la suerte: 28, 20, 32.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
La intuición será su mayor aliada para resolver asuntos pendientes.
Números de la suerte: 17, 46, 5.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
La buena suerte le acompaña en los proyectos que inicie durante este fin de semana.
Números de la suerte: 39, 19, 9.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Estará decidido a materializar sus ideas. Los sueños que ha visualizado empiezan a tomar forma real.
Números de la suerte: 14, 11, 8.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Es importante que busque el impulso necesario para alejar lo negativo. Fortalezca su independencia y confíe en sus talentos.
Números de la suerte: 13, 33, 5.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La fe y la esperanza serán su mayor fuente de fortaleza. Prepárese para recibir buenas noticias.
Números de la suerte: 22, 14, 30.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.