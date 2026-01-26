Loterías

¿La suerte estuvo con usted? Conozca los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde: sorteo del lunes 26 de enero

Descubra si su combinación fue la ganadora en el más reciente sorteo de La Antioqueñita.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
26 de enero de 2026, 4:15 p. m.
Lotería La Antioqueñita
Lotería La Antioqueñita Foto: Getty Images y logo oficial de la Lotería La Antioqueñita.

Este lunes, 26 de enero de 2026, se realizó una nueva jornada del tradicional sorteo de La Antioqueñita, un juego que se ha consolidado como uno de los más atractivos para los aficionados a las apuestas.

Con sus dos versiones —una en horas del día y otra en la tarde—, esta rifa volvió a atraer la atención de quienes confían en la suerte y en sus números de siempre.

Durante la jornada, el interés se mantuvo en alto, pues miles de jugadores suelen participar, esperando que sus combinaciones sean las ganadoras. Este popular juego de azar, que ya hace parte de la cultura antioqueña, sigue consolidándose como una de las alternativas favoritas dentro del mundo de las apuestas regionales.

El mecanismo consiste en elegir cuatro cifras entre el 0 y el 9. No obstante, en las ediciones más recientes se incorporó una quinta balota, lo que amplió las opciones de ganar y añadió un toque extra de emoción al sorteo.

Ganadores del Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este domingo 25 de enero

En la edición 6281 de La Antioqueñita Día, correspondiente al sorteo matutino de este lunes, la combinación ganadora fue la 3472. Además, ‘La quinta’ balota que salió fue la 0.

Resultados del sorteo 6281 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 3472
  • Quinta balota: 0
YouTube video wSKiBXXmAso thumbnail

Por su parte, la versión de la tarde está programada para las 4:00 p. m., y como de costumbre, puede ser vista en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana.

Esta transmisión en directo se ha convertido en una de las herramientas más prácticas para que los jugadores verifiquen al instante los números ganadores.

Resultado del sorteo 6282 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
YouTube video ALEW9dYfVL8 thumbnail
Baloto: números ganadores del sorteo del sábado 24 de enero de 2026

El cronograma de sorteos continúa sin pausa: la próxima edición de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este martes, 27 de enero, a las 10:00 de la mañana.

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 25 de enero de 2026: 0803 – Quinta balota: 5
  • Sorteo del 24 de enero de 2026: 0130 – Quinta balota: 7
  • Sorteo del 23 de enero de 2026: 7231 – Quinta balota: 7

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 25 de enero de 2026: 5964 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 24 de enero de 2026: 6417 – Quinta balota: 3
  • Sorteo del 23 de enero de 2026: 1990 – Quinta balota: 8

¿La suerte estuvo con usted? Conozca los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde: sorteo del lunes 26 de enero

