Baloto: números ganadores del sorteo del sábado 24 de enero de 2026

Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Semana
25 de enero de 2026, 10:56 p. m.
Se realizó un nuevo sorteo del popular juego de azar.

El Baloto realizó este sábado 24 de enero de 2026 su más reciente sorteo, uno de los más esperados del mes, debido al atractivo acumulado que alcanzó los 18.400 millones de pesos en la modalidad tradicional y 13.700 millones de pesos en Baloto Revancha.

El juego, que se realiza únicamente los lunes, miércoles y sábados, volvió a concentrar la atención de miles de apostadores en todo el país.

Resultados del sorteo del Baloto del 24 de enero de 2026

En esta edición, el premio mayor del Baloto estuvo en juego con un acumulado de 18.400 millones de pesos. El resultado oficial del sorteo fue el siguiente:

  • Número ganador: 7- 11- 21- 29- 32
  • Súper balota: 16

Resultado del Baloto Revancha: acumulado de 13.700 millones

De manera paralela, el Baloto Revancha también entregó su resultado correspondiente al sorteo de este sábado 24 de enero de 2026, con un acumulado de 13.700 millones de pesos:

  • Número ganador: 17-21-24-30- 34
  • Súper balota: 03
El sorteo de mitad de semana del Baloto se efectuó sin novedades.
Números de los últimos sorteos del Baloto

Como referencia para los apostadores, estos fueron los resultados de los más recientes sorteos, incluyendo la súper balota:

  • 19 de enero de 2026: 04 – 06 – 20 – 28 – 42 – 11
  • 17 de enero de 2026: 03 – 07 – 15 – 18 – 42 – 15
  • 14 de enero de 2026: 07 – 17 – 32 – 37 – 40 – 10

Últimos resultados del Baloto Revancha

En el caso del Baloto Revancha, los números ganadores de los más recientes sorteos:

  • 19 de enero de 2026: 08 – 09 – 17 – 27 – 30 – 11
  • 17 de enero de 2026: 13 – 26 – 32 – 34 – 39 – 15
  • 14 de enero de 2026: 04 – 11 – 21 – 24 – 28 – 07

