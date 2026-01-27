Loterías

¿La suerte estuvo con usted? Descubra los resultados del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este martes, 27 de enero

Conozca si su combinación fue la ganadora en el más reciente sorteo de La Antioqueñita.

Redacción Loterías
27 de enero de 2026, 3:52 p. m.
Consulte los más recientes resultados de La Antioqueñita Día y Tarde
Consulte los más recientes resultados de La Antioqueñita Día y Tarde Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La Antioqueñita Día y Tarde es una de las loterías más populares de Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Se juega todos los días en dos ediciones, lo que brinda más oportunidades a sus apostadores de ganar.

En el caso de La Antioqueñita Día, también conocida como La Antioqueñita 1, este martes, 27 de enero, jugó su sorteo número 6283, dejando una combinación ganadora conformada por las cifras 1704, junto con la balota conocida como ‘La Quinta’, número 0.

Esta edición de la mañana se lleva a cabo todos los días a las 10:00 a. m., cambiando sus horarios los domingos y festivos, que juega a las 12:00 del mediodía.

Super Astro Luna: números ganadores del viernes 26 de enero de 2026

Resultados del sorteo 6283 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 1704
  • Quinta balota: 0
YouTube video XwB0c90p23w thumbnail

Si en este reciente sorteo de La Antioqueñita Día no tuvo un golpe de suerte, puede intentarlo de nuevo en la edición de la tarde, que se realiza a las 4:00 p. m.

Resultado del sorteo 6284 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: Pendiente
  • Quinta balota: Pendiente
YouTube video LOyCi74Lgcs thumbnail

Los participantes de ambas ediciones de esta lotería pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde se anuncian los resultados en tiempo real y se conoce al instante cuáles son las combinaciones que determinan el ganador o ganadores de la jornada.

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 26 de enero de 2026

Si se perdió los más recientes sorteos, a continuación encontrará los últimos tres resultados de cada una de las versiones de esta lotería:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 26 de enero de 2026: 3472 – Quinta balota: 0
  • Sorteo del 25 de enero de 2026: 0803 – Quinta balota: 5
  • Sorteo del 24 de enero de 2026: 0130 – Quinta balota: 7

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 26 de enero de 2026: 6265 – Quinta balota: 7
  • Sorteo del 25 de enero de 2026: 5964 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 24 de enero de 2026: 6417 – Quinta balota: 3

El cronograma de sorteos continúa sin pausa: la próxima edición de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este miércoles 28 de enero a las 10:00 de la mañana

