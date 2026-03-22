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¿La suerte estuvo con usted? Descubra los resultados del sorteo del Chontico Día y Noche de este domingo 22 de marzo

Conozca si su combinación fue la ganadora en el más reciente sorteo de este juego de azar.

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Redacción Loterías
22 de marzo de 2026, 1:32 p. m.
Resultados de Chontico Día y Noche.
Resultados de Chontico Día y Noche. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La suerte ya habló para los jugadores de la Lotería Chontico. Este domingo 22 de marzo se realizó un nuevo sorteo, seguido de cerca por cientos de apostadores que no le quitaron ojo a cada número anunciado.

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Como es habitual, la expectativa se mantuvo hasta el final de la transmisión, cuando se conoció la combinación ganadora: el 5323.

El sorteo dejó además una quinta de 6, cerrando así otra jornada para quienes tenían la esperanza de pegarle al premio.

Resultados de la Lotería Chontico del día de hoy, 22 de marzo de 2026

Premio mayor: 5323 - 6

  1. Tres últimas cifras: 323
  2. Dos últimas cifras: 23
  3. Número completo: 5323
  4. Quinta balota: 6
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Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 22 de marzo de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Quinta: pendiente
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El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día lunes 23 de marzo de 2026, en los horarios habituales.

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Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 21 de marzo de 2026: 8901 - 8
  • 20 de marzo de 2026: 4467 - 0
  • 19 de marzo de 2026: 5359 - 6

Chontico Noche

  • 21 de marzo de 2026: 3890 - 9
  • 20 de marzo de 2026: 3192 - 4
  • 19 de marzo de 2026: 4854 - 3