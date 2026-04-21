¿La suerte estuvo con usted? Estos son los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este martes 21 de abril

La Antioqueñita se mantiene como uno de los juegos de azar más emblemáticos y tradicionales de Colombia. Este sorteo, que se realiza a diario, continúa captando la atención de miles de jugadores que confían en la suerte con la expectativa de obtener atractivos premios.

Resultado ganador del Baloto: números del sorteo tradicional y Revancha, lunes 20 de abril de 2026

Su modalidad de juego ofrece dos oportunidades diarias para participar, una en la mañana y otra en la tarde, lo que aumenta las posibilidades de ganar para los apostadores.

En el sorteo de La Antioqueñita Día de este martes, 21 de abril, el número ganador fue el 1698, acompañado de la balota La Quinta número 8.

Resultados del sorteo 6451 de La Antioqueñita Día

Número ganador: 1698

Quinta balota: 8

Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde, cuyo sorteo se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados del sorteo 6452 de La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Super Astro Luna: números ganadores del sorteo del 20 de abril de 2026

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 20 de abril de 2026: 3037 – Quinta balota: 3

– Quinta balota: Sorteo del 19 de abril de 2026: 6778 – Quinta balota: 8

– Quinta balota: Sorteo del 18 de abril de 2026: 4753 – Quinta balota: 1

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 20 de abril de 2026: 7576 – Quinta balota: 6

– Quinta balota: Sorteo del 19 de abril de 2026: 0366 – Quinta balota: 4

– Quinta balota: Sorteo del 18 de abril de 2026: 1194 – Quinta balota: 5

Recuerde que el próximo sorteo de La Antioqueñita Día se jugará este miércoles, 22 de abril de 2026, donde los apostadores tendrán un nuevo día para jugar, ganar y cambiar sus vidas para siempre.