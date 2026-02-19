Loterías

¿La suerte estuvo de su lado? Consulte los resultados del Chontico Día y Noche hoy, 19 de febrero

Conozca si se convirtió en uno de los afortunados ganadores de este juego de azar.

Redacción Loterías
19 de febrero de 2026, 1:30 p. m.
Resultados del último sorteo Chontico Día y Chontico Noche.
Resultados del último sorteo Chontico Día y Chontico Noche. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Imanes

La Lotería Chontico cuenta con dos sorteos diarios, en el día y la noche, consolidándose como uno de los juegos de azar más populares y reconocidos en Colombia, gracias a su fácil acceso y a la expectativa que despierta entre los jugadores.

Su dinámica es sencilla y atractiva. Adenás, la posibilidad de jugar en distintos horarios, elegir múltiples combinaciones y apostar diversos montos amplía las oportunidades de participación y, con ello, la ilusión de ganar.

En el sorteo más reciente, realizado el jueves 19 de febrero de 2026, el número ganador fue el 8976, acompañado por la balota conocida como “La Quinta”, número 3.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 19 de febrero de 2026

Premio mayor: 8976 - 3

  • Tres últimas cifras: 976
  • Dos últimas cifras: 76
  • Número completo: 8976
  • Última cifra: 3

Vale recordar que en su edición Día, la Lotería Chontico juega toda la semana, incluyendo domingos y festivos, a la 1:00 p.m.

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 19 de febrero de 2026

Premio mayor:

  • Tres últimas cifras: pendiente.
  • Dos últimas cifras: pendiente.
  • Número completo: pendiente.
  • Última cifra: pendiente.

Este segunda edición de la Lotería Chontico juega de lunes a viernes a las 7:00 p.m., los sábados a las 10:00 p.m., y los domingos y festivos a las 8:00 p.m.

Recuerde que es fundamental consultar y confirmar los resultados únicamente a través de los canales oficiales.

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se llevará a cabo el día viernes 20 de febrero de 2026, en los horarios habituales.

Si no pudo consultar los resultados de los sorteos más recientes de esta lotería, en sus dos ediciones, a continuación encontrará breve resumen para verificar si estuvo a punto de ser uno de los ganadores.

Chontico Día

  • 18 de febrero de 2026: 1919 - 8
  • 17 de febrero de 2026: 5566 - 5
  • 16 de febrero de 2026: 2254 - 8

Chontico Noche

  • 18 de febrero de 2026: 3039 - 0
  • 17 de febrero de 2026: 6050 - 5
  • 16 de febrero de 2026: 0951 - 4

