Este viernes, 27 de marzo de 2026, se llevó a cabo una nueva jornada del tradicional sorteo de La Antioqueñita, uno de los juegos de azar más populares de Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia.

En su edición Día, la combinación ganadora fue 4533, acompañada por la balota denominada como ‘La Quinta’, la número 1.

Jugar La Antioqueñita en cualquiera de sus dos ediciones es muy sencillo. Su dinámica consiste en escoger cuatro cifras entre el 0 y el 9, incluyendo una quinta cifra que corresponde a la quinta balota.

Esta última opción se agregó con la idea de ampliar las posibilidades de ganar uno de los millonarios premios que ofrece este juego de azar.

Resultados de La Antioqueñita Día hoy, 27 de marzo de 2026

Número ganador: 4533.

Quinta balota: 1.

La Antioqueñita Día juega todos los días en los siguientes horarios:

Lunes a sábado a las 10:00 a. m.

Domingos y festivos a las 12:00 p.m.

Resultados de La Antioqueñita Tarde hoy, 27 de marzo de 2026

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

Los premios de esta lotería se dividen según la cantidad de aciertos que se obtengan con el resultado final del sorteo, por lo que se aconseja verificar según la fecha y versión de la lotería.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas ediciones.

La Antioqueñita Día

Sorteo del 26 de marzo de 2026: 3949 – Quinta balota: 7

– Quinta balota: Sorteo del 25 de marzo de 2026: 6914 – Quinta balota: 1

– Quinta balota: Sorteo del 24 de marzo de 2026: 7159 – Quinta balota: 2

La Antioqueñita Tarde