La suerte habló: resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de hoy, 4 de febrero

Desde hace décadas, las loterías en Colombia son mucho más que un simple juego de azar: forman parte de la cultura del país y cumplen un papel clave en la financiación del sector salud.

Estas operan bajo un sistema regulado por el Estado, con sorteos programados en fechas y horarios específicos. Además, cuentan con mecanismos de control diseñados para garantizar la transparencia y la legalidad del proceso, como ocurre con loterías reconocidas como El Dorado, El Paisita y La Caribeña.

Los premios varían según cada lotería, pero por lo general incluyen un premio mayor, así como una serie de premios secos y aproximaciones, lo que incrementa las probabilidades de obtener algún tipo de ganancia.

No obstante, con el auge de las apuestas en línea y los juegos digitales, las loterías tradicionales enfrentan el desafío de modernizarse. Muchas de ellas ya han incorporado plataformas digitales para la compra de billetes y la consulta de resultados, con el objetivo de atraer a nuevas generaciones sin perder su esencia.

En los sorteos del miércoles 4 de febrero de 2026, se registraron los siguientes resultados para estas populares loterías y chances en Colombia:

Dorado Mañana

Premio mayor: 5146.

La Quinta: 3.

Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche