Loterías

La suerte habló: resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de hoy, 4 de febrero

Estas loterías se juegan todos los días y suelen ofrecer resultados en diferentes jornadas (día y noche).

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
4 de febrero de 2026, 4:13 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 4 de febrero.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 4 de febrero. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Desde hace décadas, las loterías en Colombia son mucho más que un simple juego de azar: forman parte de la cultura del país y cumplen un papel clave en la financiación del sector salud.

Estas operan bajo un sistema regulado por el Estado, con sorteos programados en fechas y horarios específicos. Además, cuentan con mecanismos de control diseñados para garantizar la transparencia y la legalidad del proceso, como ocurre con loterías reconocidas como El Dorado, El Paisita y La Caribeña.

Los premios varían según cada lotería, pero por lo general incluyen un premio mayor, así como una serie de premios secos y aproximaciones, lo que incrementa las probabilidades de obtener algún tipo de ganancia.

No obstante, con el auge de las apuestas en línea y los juegos digitales, las loterías tradicionales enfrentan el desafío de modernizarse. Muchas de ellas ya han incorporado plataformas digitales para la compra de billetes y la consulta de resultados, con el objetivo de atraer a nuevas generaciones sin perder su esencia.

Loterías

Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del 4 de febrero: conozca las combinaciones ganadoras

Loterías

No espere más para comprobar su suerte: revise si ganó la Lotería del Huila este martes 3 de febrero

Loterías

Números ganadores del premio mayor de la Lotería Cruz Roja del martes, 3 de febrero de 2026

Loterías

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del martes 3 de febrero de 2026

Loterías

Miloto: resultados del sorteo del martes 3 de febrero de 2026

Loterías

Hoy puede tener suerte en la lotería: estos son los números ganadores de Super Astro Sol el martes 3 de febrero

Loterías

¿Es su día de suerte? Resultados y números ganadores de la lotería Chontico para este martes 3 de febrero

Loterías

Resultados de El Sinuano Día y Noche del 3 de febrero: estos fueron los números ganadores del nuevo sorteo

Loterías

¿Ganó hoy? Conozca los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este martes, 3 de febrero

Loterías

¿La suerte estuvo con usted? Descubra los resultados del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este martes, 3 de febrero

En los sorteos del miércoles 4 de febrero de 2026, se registraron los siguientes resultados para estas populares loterías y chances en Colombia:

Dorado Mañana

  • Premio mayor: 5146.
  • La Quinta: 3.
YouTube video KtvneCoRBAo thumbnail

Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Más de Loterías

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 4 de febrero.

La suerte habló: resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de hoy, 4 de febrero

Resultado lotería La Antioqueñita del domingo 31 de agosto de 2025

Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del 4 de febrero: conozca las combinaciones ganadoras

El resultado del sorteo correspondiente a este martes ya fue publicado.

No espere más para comprobar su suerte: revise si ganó la Lotería del Huila este martes 3 de febrero

El monto otorgado para este premio mayor fue de 7.000 millones de pesos.

Números ganadores del premio mayor de la Lotería Cruz Roja del martes, 3 de febrero de 2026

Super Astro Luna, miércoles 14 de enero.

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del martes 3 de febrero de 2026

Sorteo 30 de septiembre.

Miloto: resultados del sorteo del martes 3 de febrero de 2026

Los resultados del número y signo ganador están acá

Hoy puede tener suerte en la lotería: estos son los números ganadores de Super Astro Sol el martes 3 de febrero

Chontico Día y Noche

¿Es su día de suerte? Resultados y números ganadores de la lotería Chontico para este martes 3 de febrero

Sinuano Día y Noche

Resultados de El Sinuano Día y Noche del 3 de febrero: estos fueron los números ganadores del nuevo sorteo

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 22 de octubre.

¿Ganó hoy? Conozca los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este martes, 3 de febrero

Noticias Destacadas