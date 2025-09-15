¿Le pegó al signo? Estos son los resultados del sorteo de Super Astro Luna este lunes 15 de septiembre

Los juegos de azar son muy populares en Colombia desde hace varios años, pues estos le han permitido a miles de personas recibir millonarias sumas de dinero para cumplir con sus metas y propósitos.

Aunque las probabilidades de ganar no son muy altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

En la noche del lunes, 15 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo 7879 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1 se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 6221, con el signo Aries.

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

Sorteo del 14 de septiembre de 2025: número 6191 , con el signo Capricornio .

número , con el signo . Sorteo del 13 de septiembre de 2025: número 0447 , con el signo Leo .

número , con el signo . Sorteo del 12 de septiembre de 2025: número 8301, con el signo Piscis.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este martes, 16 de septiembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Esta lotería cuenta con un plan especial de juego, el cual divide los premios y las cantidades de dinero, teniendo en cuenta los distintos aciertos que logren obtener dentro del luego.

4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.

3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.

2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.