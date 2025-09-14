Super Astro Luna: descubra si es el afortunado ganador del último sorteo del 14 de septiembre

La lotería es uno de los sorteos más populares en el mundo y que en los últimos años ha ganado gran acogida, pues cada vez son más las personas que deciden apostar por este juego, que promete ganar millones y cambiar radicalmente la vida de las personas. Con las dinámicas digitales, incluso han surgido nuevas maneras de jugarla.

En Colombia, durante las últimas décadas aumentaron el número de sorteos y de loterías que se juegan en el país, tanto así que existen algunas que juegan todos los días e incluso que se realizan en dos ediciones. La de la mañana y la de la tarde.

Esta lotería premia a quienes juegan el sorteo de distintas formas. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (123rf) y (Astroluna)

Una de ellas es el juego Super Astro Luna, que tiene una dinámica particular en la que el jugador debe acertar un número de cuatro cifras, del 0000 al 9999, con la energía de los signos zodiacales, entre los que se encuentran Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Resultados sorteo Astro Luna Hoy: 14 de septiembre

En el sorteo 7878 realizado este domingo, 14 de septiembre de 2025, los números ganadores fueron 3025, con el signo Cáncer.

Número ganador: 3025

Dos últimas cifras: 25

Tres últimas cifras: 025

Signo zodiacal: Cáncer

Mire aquí los resultados. | Foto: Montaje de SEMANA

El horario de los sorteos cambia dependiendo de los días en los que se realicen, pues estos funcionan de lunes a viernes a las 10:40 de la noche, al igual que los sábados. Por su parte, los domingos y festivos, el sorteo se realiza a las 8:30 de la noche.

Para jugar este sorteo debe elegir un número de cuatro cifras, además de un signo zodiacal. También puede probar suerte con la modalidad de ‘todos los signos’, que permite apostar el mismo número en los 12 signos a la vez, aumentando las posibilidades de ganar. Tenga en cuenta cada tiquete permite hasta cuatro jugadas.

Este es el resultado del más reciente sorteo de Super Astro Luna. | Foto: Getty Images - Super Astro Luna / Montaje: Semana