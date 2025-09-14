Suscribirse

Super Astro Luna: descubra si es el afortunado ganador del último sorteo del 14 de septiembre

Aquí puede verificar cuáles son los números ganadores.

15 de septiembre de 2025, 2:05 a. m.
Este domingo 24 de noviembre de 2024, se llevó a cabo el sorteo 4996 del Super Astro Luna, revelando los resultados que entregan premios multimillonarios a sus jugadores.
La lotería es uno de los sorteos más populares en el mundo y que en los últimos años ha ganado gran acogida, pues cada vez son más las personas que deciden apostar por este juego, que promete ganar millones y cambiar radicalmente la vida de las personas. Con las dinámicas digitales, incluso han surgido nuevas maneras de jugarla.

En Colombia, durante las últimas décadas aumentaron el número de sorteos y de loterías que se juegan en el país, tanto así que existen algunas que juegan todos los días e incluso que se realizan en dos ediciones. La de la mañana y la de la tarde.

Super Astro Luna: así quedaron los resultados del domingo 31 de agosto de 2025.
Una de ellas es el juego Super Astro Luna, que tiene una dinámica particular en la que el jugador debe acertar un número de cuatro cifras, del 0000 al 9999, con la energía de los signos zodiacales, entre los que se encuentran Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Resultados sorteo Astro Luna Hoy: 14 de septiembre

En el sorteo 7878 realizado este domingo, 14 de septiembre de 2025, los números ganadores fueron 3025, con el signo Cáncer.

  • Número ganador: 3025
  • Dos últimas cifras: 25
  • Tres últimas cifras: 025
  • Signo zodiacal: Cáncer
Resultados de la lotería Super Astro Luna
El horario de los sorteos cambia dependiendo de los días en los que se realicen, pues estos funcionan de lunes a viernes a las 10:40 de la noche, al igual que los sábados. Por su parte, los domingos y festivos, el sorteo se realiza a las 8:30 de la noche.

Para jugar este sorteo debe elegir un número de cuatro cifras, además de un signo zodiacal. También puede probar suerte con la modalidad de ‘todos los signos’, que permite apostar el mismo número en los 12 signos a la vez, aumentando las posibilidades de ganar. Tenga en cuenta cada tiquete permite hasta cuatro jugadas.

Este es el resultado del más reciente sorteo de Super Astro Luna.
El valor de la apuesta puede ser desde $500 pesos por tiquete y hasta $10.000 pesos. Las apuestas del juego se pueden realizar en cualquiera de los puntos de venta autorizados en todo el país.

