La Caribeña Día y Noche: vea todos los resultados de este 14 de septiembre y conozca si fue el ganador

En Colombia, el mundo de las apuestas no gira únicamente en torno a las loterías tradicionales de mayor prestigio. En los últimos años, han surgido alternativas que amplían la oferta y despiertan el interés de quienes participan, gracias a los atractivos premios y a la expectativa que generan en cada sorteo, además de la accesibilidad.

La Caribeña es una de las alternativas más llamativas y con mayor aceptación entre quienes buscan poner a prueba la suerte para obtener buenas ganancias.

Este juego se realiza de lunes a sábado con dos sorteos diarios: el primero a las 2:30 de la tarde y el segundo a las 10:30 de la noche. En el caso de los domingos, los horarios cambian y las horas establecidas son: 2:30 p. m. y 8:30 p. m.

Este domingo, 14 de septiembre, tuvo lugar el sorteo número 7185 en la jornada de la tarde. El resultado ganador de los cuatro números principales fue 7811, mientras que la quinta balota correspondió al número 9.

Resultados sorteo 7185 de La Caribeña Día

Número ganador: 7811.

Quinta balota: 9.

El siguiente sorteo se jugará hacia las 8:30 de la noche de este mismo sábado, corresponderá a la versión noche.

Resultados sorteo 7186 de La Caribeña Noche

Número ganador: pendiente .

. Quinta balota: pendiente.

En las últimas ediciones, los sorteos más recientes han entregado diferentes combinaciones ganadoras que mantienen la expectativa de los apostadores. Los resultados fueron:

La Caribeña Día

Sorteo del 13 de septiembre de 2025: 2216

Sorteo del 12 de septiembre de 2025: 0984

Sorteo del 11 de septiembre de 2025: 6536

La Caribeña Noche

Sorteo del 13 de septiembre de 2025: 9125

Sorteo del 12 de septiembre de 2025: 7342

Sorteo del 11 de septiembre de 2025: 9610

Quienes deseen seguir en vivo los resultados de La Caribeña pueden hacerlo a través de Telecaribe o revisarlos posteriormente en el portal Loterías de Hoy.

El próximo sorteo está programado para este lunes, 15 de septiembre, a las 2:30 de la tarde, disponible también en las mismas plataformas.