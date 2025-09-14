Suscribirse

La Caribeña Día y Noche: vea todos los resultados de este 14 de septiembre y conozca si fue el ganador

Descubra cuáles fueron los últimos resultados de este importante lotería, una de las más populares en todo el país.

14 de septiembre de 2025, 7:52 p. m.
Descubra cuál fue la combinación ganadora del más reciente sorteo.
Lotería La Caribeña | Foto: Montaje: Semana, con fotos de de Getty Images y La Caribeña

En Colombia, el mundo de las apuestas no gira únicamente en torno a las loterías tradicionales de mayor prestigio. En los últimos años, han surgido alternativas que amplían la oferta y despiertan el interés de quienes participan, gracias a los atractivos premios y a la expectativa que generan en cada sorteo, además de la accesibilidad.

La Caribeña es una de las alternativas más llamativas y con mayor aceptación entre quienes buscan poner a prueba la suerte para obtener buenas ganancias.

Este juego se realiza de lunes a sábado con dos sorteos diarios: el primero a las 2:30 de la tarde y el segundo a las 10:30 de la noche. En el caso de los domingos, los horarios cambian y las horas establecidas son: 2:30 p. m. y 8:30 p. m.

Este domingo, 14 de septiembre, tuvo lugar el sorteo número 7185 en la jornada de la tarde. El resultado ganador de los cuatro números principales fue 7811, mientras que la quinta balota correspondió al número 9.

Resultados sorteo 7185 de La Caribeña Día

  • Número ganador: 7811.
  • Quinta balota: 9.
Caribeña día: Resultado CARIBEÑA DIA del DOMINGO 14 de Septiembre de 2025.

El siguiente sorteo se jugará hacia las 8:30 de la noche de este mismo sábado, corresponderá a la versión noche.

Resultados sorteo 7186 de La Caribeña Noche

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.
CARIBEÑA NOCHE: Resultado CARIBEÑA NOCHE del DOMINGO 14 de Septiembre de 2025.

En las últimas ediciones, los sorteos más recientes han entregado diferentes combinaciones ganadoras que mantienen la expectativa de los apostadores. Los resultados fueron:

La Caribeña Día

  • Sorteo del 13 de septiembre de 2025: 2216
  • Sorteo del 12 de septiembre de 2025: 0984
  • Sorteo del 11 de septiembre de 2025: 6536

La Caribeña Noche

  • Sorteo del 13 de septiembre de 2025: 9125
  • Sorteo del 12 de septiembre de 2025: 7342
  • Sorteo del 11 de septiembre de 2025: 9610
Quienes deseen seguir en vivo los resultados de La Caribeña pueden hacerlo a través de Telecaribe o revisarlos posteriormente en el portal Loterías de Hoy.

El próximo sorteo está programado para este lunes, 15 de septiembre, a las 2:30 de la tarde, disponible también en las mismas plataformas.

Y como siempre ocurre en el mundo de los juegos de azar, si la fortuna no llega en un sorteo, la posibilidad de volver a intentarlo al día siguiente mantiene viva la ilusión y la emoción en cada apuesta.

