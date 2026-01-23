Loterías

¿Le sonrió la suerte? Conozca los números ganadores del Chontico Día y Noche de este viernes 23 de enero

Es fundamental consultar y confirmar los resultados únicamente a través de los canales oficiales.

Redacción Loterías
23 de enero de 2026, 6:05 p. m.
Resultados últimos sorteos Chontico Día y Noche.
Resultados últimos sorteos Chontico Día y Noche. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Con dos sorteos diarios, conocidos como Chontico Día y Chontico Noche, la Lotería Chontico se ha posicionado como uno de los juegos de azar más populares y reconocidos en Colombia, gracias a su accesibilidad y a la expectativa que genera entre los apostadores.

Su dinámica de juego es simple y atractiva, además, la posibilidad de jugar en diferentes horarios, elegir múltiples combinaciones y apostar distintos montos incrementa las opciones de participación y, con ello, la ilusión de ganar entre los apostadores.

En el sorteo más reciente, realizado este viernes 23 de enero de 0456, el número ganador fue el 6966, acompañado por la balota conocida como “La Quinta” número 3.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 23 de enero de 2026

Premio mayor: 0456 - 3

  • Tres últimas cifras: 456
  • Dos últimas cifras: 56
  • Número completo: 0456
  • Última cifra: 3
YouTube video 56QCZrI_gM4 thumbnail

En su edición Día, la Lotería Chontico juega toda la semana, incluyendo domingos y festivos, a la 1:00 p.m.

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 23 de enero de 2026

Premio mayor:

  • Tres últimas cifras: pendiente.
  • Dos últimas cifras: pendiente.
  • Número completo: pendiente.
  • Última cifra: pendiente.

El horario de juego para esta segunda edición de la Lotería Chontico es de lunes a viernes a las 7:00 p.m., los sábados a las 10:00 p.m., y los domingos y festivos a las 8:00 p.m.

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se llevará a cabo el día sábado 24 de enero de 2026, en los horarios habituales.

Si no pudo consultar los resultados de los sorteos más recientes de esta lotería, en sus dos ediciones, a continuación encontrará breve resumen para verificar si estuvo a punto de ser uno de los ganadores.

Chontico Día

  • 22 de enero de 2026: 6987 - 4
  • 21 de enero de 2026: 6235 - 4
  • 20 de enero de 2026: 8477- 7

Chontico Noche

  • 22 de enero de 2026: 6971 - 9
  • 21 de enero de 2026: 9529 - 4
  • 20 de enero de 2026:  8238 - 6

Noticias Destacadas