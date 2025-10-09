Suscribirse

Los números de la suerte del día: conozca los ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña en sus dos sorteos

Los sorteos de estas tres loterías se llevan a cabo a la misma hora todos los días, con excepción de los fines de semana.

Redacción Loterías
9 de octubre de 2025, 5:16 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 8 de octubre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 8 de octubre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Las personas esperan con ansias la hora en que se juega su lotería favorita. En este caso, tres de las más populares son El Dorado, El Paisita y La Caribeña, que realizan sus sorteos todos los días en dos horarios, generalmente en la mañana y en la noche, aunque los fines de semana los horarios pueden variar.

Cada sorteo se transmite por los canales oficiales y por las cuentas de YouTube de cada lotería, bajo la supervisión de Coljuegos, la entidad encargada en Colombia de garantizar la transparencia en este tipo de juegos de azar.

Cada vez, hay más interesados en jugar la lotería (imagen de referencia)
Cada vez, hay más interesados en jugar la lotería. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Para este jueves, 9 de octubre, la primera en jugar fue El Dorado, cuyo sorteo matutino se realizó a las 11:00 a.m.. Quienes participan en su segunda versión podrán conocer los resultados de la jornada de la tarde a las 3:30 p.m.

Contexto: Este miércoles 8 de octubre la Lotería de Manizales reveló su número ganador del premio mayor

Resultados del 9 de octubre

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 1975.
  • La Quinta: 4.
DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA JUEVES 09 de Octubre de 2025.

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

En el caso de El Paisita, es una de las loterías más queridas por los antioqueños, quienes esperan con entusiasmo los resultados de los sorteos del día, programados a la 1:00 p.m., y de la noche, a las 6:30 p.m.

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • Animal: pendiente

La Caribeña lleva a cabo sus sorteos en dos momentos del día, el primero a las 2:30 de la tarde y el segundo a las 10:30 de la noche. Además, esta lotería —al igual que las demás— incluye una opción extra conocida como “La Quinta”, que brinda a los jugadores una posibilidad adicional de obtener premios.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Loterías Colombia hoyDorado MañanaColjuegosDorado TardeLotería Paisita

