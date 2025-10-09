Loterías
Los números de la suerte del día: conozca los ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña en sus dos sorteos
Los sorteos de estas tres loterías se llevan a cabo a la misma hora todos los días, con excepción de los fines de semana.
Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA
Las personas esperan con ansias la hora en que se juega su lotería favorita. En este caso, tres de las más populares son El Dorado, El Paisita y La Caribeña, que realizan sus sorteos todos los días en dos horarios, generalmente en la mañana y en la noche, aunque los fines de semana los horarios pueden variar.
Cada sorteo se transmite por los canales oficiales y por las cuentas de YouTube de cada lotería, bajo la supervisión de Coljuegos, la entidad encargada en Colombia de garantizar la transparencia en este tipo de juegos de azar.
Para este jueves, 9 de octubre, la primera en jugar fue El Dorado, cuyo sorteo matutino se realizó a las 11:00 a.m.. Quienes participan en su segunda versión podrán conocer los resultados de la jornada de la tarde a las 3:30 p.m.
Resultados del 9 de octubre
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 1975.
- La Quinta: 4.
El Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
En el caso de El Paisita, es una de las loterías más queridas por los antioqueños, quienes esperan con entusiasmo los resultados de los sorteos del día, programados a la 1:00 p.m., y de la noche, a las 6:30 p.m.
El Paisita Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente
- Animal: pendiente
La Caribeña lleva a cabo sus sorteos en dos momentos del día, el primero a las 2:30 de la tarde y el segundo a las 10:30 de la noche. Además, esta lotería —al igual que las demás— incluye una opción extra conocida como “La Quinta”, que brinda a los jugadores una posibilidad adicional de obtener premios.
La Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente