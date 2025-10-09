Los números de la suerte del día: conozca los ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña en sus dos sorteos

Las personas esperan con ansias la hora en que se juega su lotería favorita. En este caso, tres de las más populares son El Dorado, El Paisita y La Caribeña, que realizan sus sorteos todos los días en dos horarios, generalmente en la mañana y en la noche, aunque los fines de semana los horarios pueden variar.

Cada sorteo se transmite por los canales oficiales y por las cuentas de YouTube de cada lotería, bajo la supervisión de Coljuegos, la entidad encargada en Colombia de garantizar la transparencia en este tipo de juegos de azar.

Cada vez, hay más interesados en jugar la lotería. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Para este jueves, 9 de octubre, la primera en jugar fue El Dorado, cuyo sorteo matutino se realizó a las 11:00 a.m.. Quienes participan en su segunda versión podrán conocer los resultados de la jornada de la tarde a las 3:30 p.m.

Resultados del 9 de octubre

El Dorado Mañana

Premio mayor: 1975.

La Quinta: 4.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

En el caso de El Paisita, es una de las loterías más queridas por los antioqueños, quienes esperan con entusiasmo los resultados de los sorteos del día, programados a la 1:00 p.m., y de la noche, a las 6:30 p.m.

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

Animal: pendiente

La Caribeña lleva a cabo sus sorteos en dos momentos del día, el primero a las 2:30 de la tarde y el segundo a las 10:30 de la noche. Además, esta lotería —al igual que las demás— incluye una opción extra conocida como “La Quinta”, que brinda a los jugadores una posibilidad adicional de obtener premios.

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche