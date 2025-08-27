Suscribirse

Lotería Astro Sol del miércoles 27 de agosto: conozca los números ganadores del último sorteo

Esta lotería se juega cada día, de lunes a sábado, a las 4 de la tarde.

27 de agosto de 2025, 10:22 p. m.
Este miércoles jugó el sorteo 5220 de la lotería Astro Sol en Colombia, donde los jugadores podrán llevarse el premio mayor, más de mil veces lo apostado, en caso de que acierten al número completo y el signo zodiacal correspondiente.

De esta manera, el número que aparece en las balotas para este día es: 1470

Los últimos tres dígitos son: 470

Los últimos dos dígitos son: 70

El signo zodiacal ganador es: Cáncer

Este es uno de los juegos de azar más populares del territorio colombiano, por lo que a diario miles de personas están a la espera de haber apostado a la cifra que, por suerte, aparece las balotas.

Para poder participar, el jugador debe hacer la compra del tiquete correspondiente, para el cual puede apostar mínimo 500 pesos y, máximo, 10.000 pesos.

Posteriormente, elige cuatro números entre el 0 y el 9, para completar una cifra de cuatro dígitos, la cual acompañará con la elección de su signo zodiacal favorito, con el objetivo de aumentar las probabilidades de ganar el premio mayor.

En caso de que alguien haya acertado los cuatro números, más el signo, será el dichoso ganador del total apostado multiplicado por 42 mil.

Esta lotería, sin embargo, permite otros ganadores: si se aciertan los últimos tres dígitos del número y el signo, el premio será el total apostado multiplicado por mil. En caso de acertar a los últimos dos números y al signo, la apuesta se multiplica por 100 para el ganador.

