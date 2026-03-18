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Lotería Chontico Día y Noche: resultado del sorteo 8373 este miércoles, 18 de marzo

Esta es la combinación numérica ganadora del sorteo del día de hoy.

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Redacción Loterías
18 de marzo de 2026, 5:03 p. m.
Sorteo del Chontico del 2 de noviembre.
Sorteo del Chontico del 2 de noviembre. Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images y Loterías de hoy

La suerte ya habló para los jugadores de la Lotería Chontico. Este miércoles 18 de marzo se realizó un nuevo sorteo, seguido de cerca por cientos de apostadores que no le quitaron ojo a cada número anunciado.

Como es habitual, la expectativa se mantuvo hasta el final de la transmisión, cuando por fin se conoció la combinación ganadora: el 3855. En cuestión de minutos, el resultado empezó a moverse con fuerza entre jugadores y en redes sociales, donde la información corrió casi en tiempo real.

La edición nocturna cerró la jornada con gran expectativa.
El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche. Foto: Getty Images / Chontico

El sorteo, identificado con el número 8373, dejó además una quinta de 4, cerrando así otra jornada para quienes tenían la esperanza de pegarle al premio.

Resultados de la Lotería Chontico del día de hoy, 18 de marzo de 2026

Premio mayor: 3855 - 4

  • Tres últimas cifras: 855
  • Dos últimas cifras: 55
  • Número completo: 3855
  • Quinta balota: 4
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Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 18 de marzo de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Quinta: pendiente
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El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día jueves 19 de marzo de 2026, en los horarios habituales.

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Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 17 de marzo de 2026: 7466 - 0
  • 16 de marzo de 2026: 1187 - 4
  • 15 de marzo de 2026: 1755- 9

Chontico Noche

  • 17 de marzo de 2026: 0215 - 6
  • 16 de marzo de 2026: 6978 - 2
  • 15 de marzo de 2026: 5810 - 8