Lotería Chontico Día y Noche: resultado del sorteo 8373 este miércoles, 18 de marzo

La suerte ya habló para los jugadores de la Lotería Chontico. Este miércoles 18 de marzo se realizó un nuevo sorteo, seguido de cerca por cientos de apostadores que no le quitaron ojo a cada número anunciado.
Como es habitual, la expectativa se mantuvo hasta el final de la transmisión, cuando por fin se conoció la combinación ganadora: el 3855. En cuestión de minutos, el resultado empezó a moverse con fuerza entre jugadores y en redes sociales, donde la información corrió casi en tiempo real.
El sorteo, identificado con el número 8373, dejó además una quinta de 4, cerrando así otra jornada para quienes tenían la esperanza de pegarle al premio.
Resultados de la Lotería Chontico del día de hoy, 18 de marzo de 2026
Premio mayor: 3855 - 4
- Tres últimas cifras: 855
- Dos últimas cifras: 55
- Número completo: 3855
- Quinta balota: 4
Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 18 de marzo de 2026
Premio mayor: pendiente
- Tres últimas cifras: pendiente
- Dos últimas cifras: pendiente
- Número completo: pendiente
- Quinta: pendiente
El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día jueves 19 de marzo de 2026, en los horarios habituales.
Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde
Chontico Día
- 17 de marzo de 2026: 7466 - 0
- 16 de marzo de 2026: 1187 - 4
- 15 de marzo de 2026: 1755- 9
Chontico Noche
- 17 de marzo de 2026: 0215 - 6
- 16 de marzo de 2026: 6978 - 2
- 15 de marzo de 2026: 5810 - 8