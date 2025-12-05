Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo 8270 de este viernes 05 de diciembre

La Lotería Chontico Día, reconocida por su tradición en el país y por realizar dos sorteos diarios (uno en la mañana y otro en la noche), reveló los resultados correspondientes al sorteo 8270 de este viernes 5 de diciembre.

En esta ocasión, el número 9560 fue el que encabezó la combinación ganadora, mientras que el 5 se anunció como el dígito de La Quinta.

Las autoridades del juego reiteraron a los participantes que el valor de los premios depende tanto de la cantidad de cifras acertadas como del dinero apostado en cada billete.

Sorteo del Chontico del 2 de noviembre. | Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images y Loterías de hoy

Lotería Chontico Día | Resultados del sorteo

Premio mayor: 9560 - 5

Tres últimas cifras: 560

Dos últimas cifras: 60

Número completo: 9560

Última cifra: 5

Lotería Chontico Noche| Resultados del sorteo

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

El siguiente sorteo de Chontico, en sus modalidades de día y noche, está programado para el sábado 6 de diciembre y se realizará en los horarios tradicionales definidos por la entidad.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

4 de diciembre de 2025: 9598 - 3

3 de diciembre de 2025: 3290 - 2

2 de diciembre de 2025: 2190 - 1

Chontico Noche