Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo 8270 de este viernes 05 de diciembre

La Lotería Chontico Día, reconocida por su tradición en el país y por realizar dos sorteos diarios (uno en la mañana y otro en la noche), reveló los resultados correspondientes al sorteo 8270 de este viernes 5 de diciembre.
En esta ocasión, el número 9560 fue el que encabezó la combinación ganadora, mientras que el 5 se anunció como el dígito de La Quinta.
Las autoridades del juego reiteraron a los participantes que el valor de los premios depende tanto de la cantidad de cifras acertadas como del dinero apostado en cada billete.
Lotería Chontico Día | Resultados del sorteo
Premio mayor: 9560 - 5
- Tres últimas cifras: 560
- Dos últimas cifras: 60
- Número completo: 9560
- Última cifra: 5
Lotería Chontico Noche| Resultados del sorteo
Premio mayor: pendiente
- Tres últimas cifras: pendiente
- Dos últimas cifras: pendiente
- Número completo: pendiente
- Última cifra: pendiente
El siguiente sorteo de Chontico, en sus modalidades de día y noche, está programado para el sábado 6 de diciembre y se realizará en los horarios tradicionales definidos por la entidad.
Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde
Chontico Día
- 4 de diciembre de 2025: 9598 - 3
- 3 de diciembre de 2025: 3290 - 2
- 2 de diciembre de 2025: 2190 - 1
Chontico Noche
- 4 de diciembre de 2025: 3263 - 1
- 3 de diciembre de 2025: 5636 - 1
- 2 de diciembre de 2025: 8104 - 5