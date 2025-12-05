Suscribirse

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo 8270 de este viernes 05 de diciembre

Conozca aquí los resultados del nuevo sorteo y revise si la cifra que alcanzó fue la ganadora en esta ocasión.

Redacción Loterías
5 de diciembre de 2025, 6:04 p. m.
Chontico Día y Noche
La Lotería Chontico Día, reconocida por su tradición en el país y por realizar dos sorteos diarios (uno en la mañana y otro en la noche), reveló los resultados correspondientes al sorteo 8270 de este viernes 5 de diciembre.

En esta ocasión, el número 9560 fue el que encabezó la combinación ganadora, mientras que el 5 se anunció como el dígito de La Quinta.

Las autoridades del juego reiteraron a los participantes que el valor de los premios depende tanto de la cantidad de cifras acertadas como del dinero apostado en cada billete.

Lotería Chontico Día | Resultados del sorteo

Premio mayor: 9560 - 5

  • Tres últimas cifras: 560
  • Dos últimas cifras: 60
  • Número completo: 9560
  • Última cifra: 5
CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA VIERNES 05 de Diciembre de 2025.

Lotería Chontico Noche| Resultados del sorteo

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Última cifra: pendiente
CHONTICO NOCHE: Resultado CHONTICO NOCHE del VIERNES 05 de Diciembre de 2025.

El siguiente sorteo de Chontico, en sus modalidades de día y noche, está programado para el sábado 6 de diciembre y se realizará en los horarios tradicionales definidos por la entidad.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 4 de diciembre de 2025: 9598 - 3
  • 3 de diciembre de 2025: 3290 - 2
  • 2 de diciembre de 2025: 2190 - 1

Chontico Noche

  • 4 de diciembre de 2025: 3263 - 1
  • 3 de diciembre de 2025: 5636 - 1
  • 2 de diciembre de 2025: 8104 - 5

