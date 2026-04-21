Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo, este martes, 21 de abril de 2026

Este martes 21 de abril de 2026, El Chontico volvió a lo suyo sin cambiar la fórmula: dos sorteos en el mismo día que mantienen a sus seguidores pendientes de principio a fin.
La jornada arrancó con el sorteo de la tarde, a la 1:00 p. m., ese que muchos esperan para “probar suerte” temprano. Más tarde, ya en la noche, se cierra el ciclo con la segunda jugada, programada para las 8:00 p. m.
Este formato de doble oportunidad (una de día y otra de noche) sigue siendo parte clave del gancho del juego, manteniendo a los jugadores atentos durante toda la jornada, revisando resultados y cruzando los dedos en ambos turnos.
Resultado Chontico Día – lunes 20 de abril
El sorteo diurno del Chontico dejó los siguientes resultados:
Premio mayor: 8549 - 9
- Tres últimos: 549
- Dos últimos: 49
- Cifra completa: 8549
- Quinta: 9
Resultado Chontico Noche – lunes 20 de abril
En la jornada nocturna del mismo día, los resultados fueron los siguientes:
Premio mayor: pendiente
- Tres últimos: pendiente
- Dos últimos: pendiente
- Cifra completa: pendiente
- Quinta: pendiente
Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos, a continuación, podrá consultarlos.
Chontico Día
- 20 de abril de 2026 - 4299. La Quinta: 1
- 19 de abril de 2026 - 1062. La Quinta: 9
- 18 de abril de 2026 - 9061. La Quinta: 3
Chontico Noche
- 20 de abril de 2026 - 5654. La Quinta: 9
- 19 de abril de 2026 - 0478. La Quinta: 8
- 18 de abril de 2026 - 1398. La Quinta: 4