Lotería Chontico Día y Noche: resultados del último sorteo del 7 de agosto

Acá puede descubrir si ganó el premio mayor de la Lotería Chontico en el sorteo de hoy.

Redacción Loterías
7 de agosto de 2025, 6:09 p. m.
Lotería Chontico
Lo que necesita saber de los resultados de la Lotería Chontico. | Foto: Chontico

Este jueves 7 de agosto de 2025, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería Chontico. En su edición Día, el resultado del sorteo 8149 fue 2963 y la quinta balota fue el número 4.

Resultado del Chontico Día

Premio mayor: 1144- 8

  • Tres últimos: 144
  • Dos últimos: 44
  • Cifra completa: 1144

Resultado del Chontico Noche

Premio mayor: por definirse

  • Tres últimos: 
  • Dos últimos: 
  • Cifra completa: 
  • Último número: 

Este es el video compartido con los resultados del sorteo del 6 de agosto de 2025:

Números ganadores de los últimos tres sorteos de la Lotería del Chontico

Edición Día

  • 5 de agosto de 2025: número 4169
  • 4 de agosto de 2025: número 1056
  • 3 de agosto de 2025: número 1916

Edición Noche

  • 5 de agosto de 2025: número 7651
  • 4 de agosto de 2025: número 7599
  • 3 de agosto de 2025: número 9319

El próximo sorteo de la Lotería del Chontico se jugará el viernes 8 de agosto de 2025 en sus dos horarios habituales: a la 1:00 p. m. (edición día) y a las 8:00 p. m. (edición noche). Los resultados podrán ser consultados a través de los canales oficiales del sorteo.

El plan de premios de la Lotería del Chontico

  • Premio mayor: si se aciertan las cuatro cifras del número ganador, podrá llevarse hasta 4.500 veces lo apostado.
  • Premio menor: si se aciertan las tres últimas cifras, se recibe un premio de 400 pesos por cada peso apostado.
  • También hay premios para quienes acierten los dos primeros o los dos últimos números.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

