Lotería Chontico Día y Noche: resultados del último sorteo del sábado 23 de agosto

Acá puede descubrir si ganó el premio mayor de la Lotería Chontico en el sorteo de hoy.

Redacción Loterías
23 de agosto de 2025, 6:09 p. m.
Lotería Chontico
Lotería Chontico | Foto: Chontico

Este sábado, 23 de agosto de 2025, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería Chontico. En su edición Día, el resultado del sorteo 8167 fue 6590 y la quinta balota fue el número 7.

Resultado del Chontico Día

Premio mayor: 6590 - 7

  • Tres últimos: 659
  • Dos últimos: 65
  • Cifra completa: 6590
  • Último número: 7

Este es el video compartido con los resultados del sorteo del 23 de agosto de 2025:

CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA SÁBADO 23 de Agosto de 2025.

Resultado del Chontico Noche

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Último número: pendiente

Este es el video compartido con los resultados del sorteo del 23 de agosto de 2025:

CHONTICO NOCHE: Resultado CHONTICO NOCHE del SÁBADO 23 de Agosto de 2025.

Números ganadores de los últimos tres sorteos de la Lotería del Chontico

Edición Día

  • 22 de agosto de 2025: número 1130 (Quinta-3)
  • 21 de agosto de 2025: número 0431 (Quinta-7)
  • 20 de agosto de 2025: número 1770 (Quinta-0)

Edición Noche

  • 22 de agosto de 2025: número 8564 (Quinta-7)
  • 21 de agosto de 2025: número 6330 (Quinta-9)
  • 20 de agosto de 2025: número 0524 (Quinta-5)

El próximo sorteo de la Lotería del Chontico se jugará el domingo 24 de agosto de 2025 en sus dos horarios habituales: a la 1:00 p. m. (edición día) y a las 8:00 p. m. (edición noche). Los resultados podrán ser consultados a través de los canales oficiales del sorteo.

El plan de premios de la Lotería del Chontico

  • Premio mayor: si se aciertan las cuatro cifras del número ganador, podrá llevarse hasta 4.500 veces lo apostado.
  • Premio menor: si se aciertan las tres últimas cifras, se recibe un premio de 400 pesos por cada peso apostado.
  • También hay premios para quienes acierten los dos primeros o los dos últimos números.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

