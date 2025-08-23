Lotería Chontico Día y Noche: resultados del último sorteo del sábado 23 de agosto

Este sábado, 23 de agosto de 2025, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería Chontico. En su edición Día, el resultado del sorteo 8167 fue 6590 y la quinta balota fue el número 7.

Resultado del Chontico Día

Premio mayor: 6590 - 7

Tres últimos: 659

Dos últimos: 65

Cifra completa: 6590

Último número: 7

Este es el video compartido con los resultados del sorteo del 23 de agosto de 2025:

Resultado del Chontico Noche

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Último número: pendiente

Este es el video compartido con los resultados del sorteo del 23 de agosto de 2025:

Números ganadores de los últimos tres sorteos de la Lotería del Chontico

Edición Día

22 de agosto de 2025: número 1130 (Quinta-3)

21 de agosto de 2025: número 0431 (Quinta-7)

20 de agosto de 2025: número 1770 (Quinta-0)

Edición Noche

22 de agosto de 2025: número 8564 (Quinta-7)

21 de agosto de 2025: número 6330 (Quinta-9)

20 de agosto de 2025: número 0524 (Quinta-5)

El próximo sorteo de la Lotería del Chontico se jugará el domingo 24 de agosto de 2025 en sus dos horarios habituales: a la 1:00 p. m. (edición día) y a las 8:00 p. m. (edición noche). Los resultados podrán ser consultados a través de los canales oficiales del sorteo.

El plan de premios de la Lotería del Chontico

Premio mayor: si se aciertan las cuatro cifras del número ganador, podrá llevarse hasta 4.500 veces lo apostado.

Premio menor: si se aciertan las tres últimas cifras, se recibe un premio de 400 pesos por cada peso apostado.

si se aciertan las tres últimas cifras, se recibe un premio de También hay premios para quienes acierten los dos primeros o los dos últimos números.