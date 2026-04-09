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Lotería Chontico: resultado del sorteo 8395 de este jueves, 9 de abril de 2026

Esta es la combinación numérica ganadora del día de hoy.

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Redacción Loterías
9 de abril de 2026, 2:26 p. m.
Resultados último sorteo Chontico Día y Noche
Resultados último sorteo Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

El sorteo de este jueves, 9 de abril de 2026, mantuvo a cientos de apostadores pegados a la pantalla, siguiendo cada número en tiempo real sin perder detalle. La expectativa se sentía en el ambiente desde el primer instante.

La reciente edición de la Lotería Chontico no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los jugadores de siempre.

Chontico Día y Chontico Noche
Resultados último sorteo Chontico Día y Chontico Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Imanes

Uno de los momentos más curiosos fue la aparición de una ‘quinta de 4′, algo poco común que hizo pensar a varios que estuvieron muy cerca de acertar. Sin embargo, al final, toda la atención se la llevó el número 8561, que terminó siendo el gran protagonista de la noche.

Resultados de la Lotería Chontico Día de hoy, 9 de abril de 2026

Premio mayor: 8561 - 4

  • Tres últimas cifras: 561
  • Dos últimas cifras: 61
  • Número completo: 8561
  • Quinta balota: 4
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Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 9 de abril de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Quinta: pendiente
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El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día viernes 10 de abril de 2026, en los horarios habituales.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico

Chontico Día

  • 8 de abril de 2026: 2412 - 5
  • 7 de abril de 2026: 7369 - 1
  • 6 de abril de 2026: 2265 - 3

Chontico Noche

  • 8 de abril de 2026: 0560 - 7
  • 7 de abril de 2026: 0830 - 2
  • 6 de abril de 2026: 0756 - 4