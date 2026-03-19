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Lotería Chontico: resultados de los sorteos Día y Noche de este jueves, 19 de marzo

Estos son los números que resultaron ganadores en el sorteo de hoy.

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Redacción Loterías
19 de marzo de 2026, 3:35 p. m.
Resultados de los más recientes sorteos de la lotería Chontico Día y Noche
Resultados de los más recientes sorteos de la lotería Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Con la atención de cientos de apostadores puesta en cada detalle, este jueves 19 de marzo se llevó a cabo un nuevo sorteo que mantuvo la tensión hasta el último momento.

Fue solo al cierre de la transmisión cuando se reveló la cifra ganadora: 5359. Como suele pasar, el dato se regó rápidamente en redes sociales y entre jugadores, moviéndose casi en tiempo real.

Chontico Día y Noche
Resultados último sorteo Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

El sorteo, correspondiente al número 8374, también dejó una quinta de 6, poniendo punto final a otra jornada cargada de expectativa para quienes buscaban acertarle al premio.

Resultados de la Lotería Chontico del día de hoy, 19 de marzo de 2026

Premio mayor: 5359 - 6

  • Tres últimas cifras: 359
  • Dos últimas cifras: 59
  • Número completo: 5359
  • Quinta balota: 6
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Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 19 de marzo de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Quinta: pendiente
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El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día viernes 20 de marzo de 2026, en los horarios habituales.

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Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 18 de marzo de 2026: 3855 - 4
  • 17 de marzo de 2026: 7466 - 0
  • 16 de marzo de 2026: 1187 - 4

Chontico Noche

  • 18 de marzo de 2026: 8984 - 1
  • 17 de marzo de 2026: 0215 - 6
  • 16 de marzo de 2026: 6978 - 2