Lotería de Boyacá: conozca la combinación ganadora de este sábado, 18 de abril

Como cada semana, la Lotería de Boyacá despierta gran expectativa frente a lo que será el premio mayor y la combinación ganadora para obtenerlo. Esto representa una gran oportunidad para los apostadores que la han convertido en uno de los juegos de azar más populares de Colombia.

Resultado del Super Astro Sol del sábado 18 de abril: estos son los números ganadores

En esta ocasión, el sorteo dejó nuevos ganadores, por lo que es importante verificar si fue uno de los afortunados, ya sea del premio mayor o los otros premios que brinda el sorteo.

A continuación, encontrará cuáles fueron los números ganadores del más reciente sorteo de la Lotería de Boyacá, así como los detalles que debe tener en cuenta al momento de reclamar cualquier premio.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 18 de abril de 2026

Número: 3207

Serie: 067

¿Cómo reclamar los Premios?

De acuerdo con la página oficial de la lotería, además del premio principal, el sorteo incluye premios secos y aproximaciones, los cuales también representan sumas importantes de dinero.

Por eso, es fundamental revisar bien los resultados y verificar esas posibilidades de ganar que brinda el billete. Si éste coincide con alguno de los números ganadores, es necesario seguir el proceso de reclamación establecido.

Para premios menores, el cobro puede realizarse en puntos autorizados, facilitando el acceso a los ganadores en diferentes regiones del país.

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En el caso de premios mayores, el trámite debe hacerse directamente con la entidad organizadora presentando el billete original en buen estado, junto con el documento de identidad.

Para resolver cualquier duda relacionada con la reclamación, puede acercarse a las oficinas de distribución o puntos de venta autorizados con la información del número ganador. Estos espacios están preparados para aclarar y orientar a los apostadores.

El próximo sorteo de la Lotería de Boyacá se jugará el sábado 25 de abril de 2026 a las 10:30 p. m. Los resultados se pueden consultar en la página web oficial de la Lotería de Boyacá.