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Lotería de Boyacá: estos son los números que se llevaron el premio mayor este 28 de marzo

Descubra los números que se llevaron el gran premio y verifique si es uno de los afortunados ganadores del sorteo 4617

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Redacción Semana
29 de marzo de 2026, 6:44 a. m.
Lotería de Boyacá.
Lotería de Boyacá. Foto: Getty Images y logo oficial Lotería de Boyacá.

La Lotería de Boyacá llevó a cabo este sábado 28 de marzo de 2026 su sorteo número 4617, uno de los más esperados por los jugadores en Colombia.

El tradicional juego, que se realiza cada semana a las 10:45 p.m., entregó un premio mayor de 15.000 millones de pesos, además de múltiples categorías de premios secundarios.

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Resultado del sorteo del 28 de marzo de 2026

En el sorteo correspondiente a este sábado 28 de marzo, la combinación ganadora del premio mayor fue la siguiente:

  • Número: 6924
  • Serie: 282

Resultados de los últimos sorteos

Las combinaciones ganadoras del premio mayor en los 3 últimos sorteos fueron:

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  • Sorteo del 14 de marzo de 2026: número: 1499 de la serie 211
  • Sorteo del 7 de marzo de 2026: número 4715 de la serie 336.
  • Sorteo del 28 de febrero de 2026: número 6594 de la serie 432.

Plan de premios del sorteo de la Lotería de Boyacá

El plan de premios vigente para este sorteo está distribuido de la siguiente manera:

  • Premio Mayor: $ 15.000.000.000
  • Premio Fortuna: $1.000.000.000
  • Premio Alegría: $ 400.000.000
  • Premio Ilusión: $ 300.000.000
  • Premio Esperanza: $ 100.000.000
  • Premio Berraquera: $ 50.000.000
  • Premio Optimismo: $ 20.000.000
  • Premio Valentía: $ 10.000.000
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Quienes compraron su billete o fracción deben revisar con atención su número y serie para saber si resultaron ganadores según el plan oficial de premios.

Cada semana, miles de personas prueban su suerte en este clásico juego de azar, que además destina parte de sus recursos a apoyar programas de salud en Colombia.

Si su premio está entre 140 UVT y 10 millones de pesos, solo necesita llevar su billete diligenciado, el formulario RCO-01 con huella y su documento de identidad en PDF a un distribuidor autorizado.

Ellos gestionarán la autorización de pago, que normalmente se confirma en un máximo de tres días.