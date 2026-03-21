Loterías

Lotería Super Astro Sol jugó el sábado 21 de marzo: consulte si es un nuevo millonario

Para ganar el premio mayor, debió adivinar los cuatro números y el signo zodiacal.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
21 de marzo de 2026, 5:02 p. m.
Resultados oficiales de Super Astro Sol.
Resultados oficiales de Super Astro Sol. Foto: Getty Images

Este sábado, 21 de marzo del 2026, a las 4 de la tarde, se jugó el sorteo 5390 de la lotería Super Astro Sol.

  • El número ganador es: 5168
  • Los últimos tres dígitos: 168
  • Los últimos dos dígitos: 68
  • El signo zodiacal ganador es: Tauro.
YouTube video SbVmBMJkKfk thumbnail

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, al acertar la cifra completa y en el orden en que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos.

Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego elige cuatro números entre 0 y 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Loterías

Lotería El Sinuano Día y Noche: estos son los números ganadores del nuevo sorteo de hoy sábado, 21 de marzo

Loterías

¿Día de suerte? Resultados de la lotería Chontico Día y Noche del sábado 21 de marzo de 2026

Loterías

Revise si es el ganador: así quedaron los números del Paisita Día, Dorado y la Caribeña del sábado 21 de marzo de 2026

Loterías

Resultados ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de hoy sábado, 21 de marzo: cifras de la suerte

Loterías

Resultados de la Lotería de Santander del viernes 20 de marzo 2026: este es el número ganador

Loterías

Número que se llevó el premio mayor de la Lotería de Risaralda: sorteo del 20 de marzo de 2026

Loterías

Inicie el fin de semana como millonario: Resultados de la Lotería de Medellín el viernes 20 de marzo

Loterías

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 18 de marzo de 2026, sorteo 4840

Loterías

Lotería Chontico: resultados de los sorteos Día y Noche de este jueves, 19 de marzo

Loterías

Lotería de Cundinamarca ahora entregará $10.000 millones más: anuncian aumento de su plan de premios

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien acierte la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar también contempla otros premios: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por 1.000; quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.