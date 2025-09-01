Loterías
Lotería de Cundinamarca hoy lunes; resultados del último sorteo del 1 de septiembre y acumulado
Miles de personas tienen la esperanza de convertirse en los ganadores del premio mayor.
Cada lunes, los amantes de los juegos de azar y las loterías se conectan con la transmisión oficial de la Lotería de Cundinamarca, con el fin de conocer el resultado de un nuevo sorteo.
Las loterías en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.
Es importante tener en cuenta que estos juegos de azar a nivel nacional son regulados por Coljuegos y para evitar ser víctima de estafas, es importante adquirirlos a través de los puntos oficiales.
El día lunes 1 de septiembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 4766 de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador para el premio mayor de 6.000 millones de pesos fue el 3343, de la serie 142.
Estas son las cifras de los tres sorteos más recientes de la Lotería de Cundinamarca:
Sorteo del 25 de agosto de 2025: número 6650 de la serie 130.
Sorteo del 11 de agosto de 2025: número 7108 de la serie 167.
Sorteo del 4 de agosto de 2025: número 5797 de la serie 116.
El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 8 de septiembre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.
Cada uno de las loterías y juegos de azar en Colombia tienen un plan de juegos, el cual explica cuáles son los premios, dependiendo en cuenta de la cantidad de aciertos que tengan los jugadores.
Premio mayor: $ 6.000.000.000
Mega seco: $ 300.000.000
Super Tunjo: $ 100.000.000
5 secos: $ 20.000.000
15 secos: $ 10.000.000