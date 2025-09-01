Suscribirse

Loterías

Lotería de Cundinamarca hoy lunes; resultados del último sorteo del 1 de septiembre y acumulado

Miles de personas tienen la esperanza de convertirse en los ganadores del premio mayor.

Redacción Loterías
2 de septiembre de 2025, 3:50 a. m.
La lotería de Cundinamarca entrega millones en premios.
Este jeugo de azar entrega millones en premios. | Foto: Getty Images / Lotería de Cundinamarca

Cada lunes, los amantes de los juegos de azar y las loterías se conectan con la transmisión oficial de la Lotería de Cundinamarca, con el fin de conocer el resultado de un nuevo sorteo.

Las loterías en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Lotería de Cundinamarca.
Lotería de Cundinamarca. | Foto: El País

Es importante tener en cuenta que estos juegos de azar a nivel nacional son regulados por Coljuegos y para evitar ser víctima de estafas, es importante adquirirlos a través de los puntos oficiales.

El día lunes 1 de septiembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 4766 de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador para el premio mayor de 6.000 millones de pesos fue el 3343, de la serie 142.

Resultado LOTERIA DE CUNDINAMARCA Lunes 1 de Septiembre de 2025

Estas son las cifras de los tres sorteos más recientes de la Lotería de Cundinamarca:

Sorteo del 25 de agosto de 2025: número 6650 de la serie 130.

Sorteo del 11 de agosto de 2025: número 7108 de la serie 167.

Sorteo del 4 de agosto de 2025: número 5797 de la serie 116.

El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 8 de septiembre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.

Contexto: ¿Fue su día de suerte? Números ganadores de la lotería El Paisita del 1 de septiembre de 2025

Cada uno de las loterías y juegos de azar en Colombia tienen un plan de juegos, el cual explica cuáles son los premios, dependiendo en cuenta de la cantidad de aciertos que tengan los jugadores.

Premio mayor: $ 6.000.000.000

Mega seco: $ 300.000.000

Super Tunjo: $ 100.000.000

5 secos: $ 20.000.000

15 secos: $ 10.000.000

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Desafío Siglo XXI: polémica propuesta terminó en llanto desenfrenado; participantes de Alpha tuvieron fuerte encontrón

2. Uruguay tomó decisión final con Darwin Núñez para eliminatorias: lo hicieron público

3. Natalia Reyes hizo pública una situación que vivió con una aerolínea en el aeropuerto: “Es algo básico, es una necesidad”

4. Tragedia en Sudán: 1.000 personas murieron por deslizamiento de tierra, sólo sobrevivió una persona

5. Estrella de Selección Colombia femenina intentó quitarse la vida dos veces: “estuve a punto”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería de CundinamarcaLoterías de hoyResultados LoteríaJuegos de azarColjuegos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.