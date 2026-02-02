Loterías

Lotería de Cundinamarca hoy, lunes: resultados del último sorteo del 2 de febrero y acumulado

Miles de personas tienen la esperanza de convertirse en los ganadores del premio mayor.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
3 de febrero de 2026, 3:54 a. m.
Lotería de Cundinamarca.
Lotería de Cundinamarca. Foto: El País

Cada lunes, los amantes de los juegos de azar y las loterías se conectan con la transmisión oficial de la Lotería de Cundinamarca, con el fin de conocer el resultado de un nuevo sorteo.

Las loterías en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Estos son los resultados del sorteo más reciente de la Lotería de Cundinamarca, la cual juega todos los lunes en la noche.
Estos son los resultados del sorteo más reciente de la Lotería de Cundinamarca, la cual juega todos los lunes en la noche. Foto: Lotería de Cundinamarca

Es importante tener en cuenta que estos juegos de azar a nivel nacional son regulados por Coljuegos y, para evitar ser víctima de estafas, es importante adquirirlos a través de los puntos oficiales.

El día lunes 2 de febrero de 2026, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador para el premio mayor de 6.000 millones de pesos fue el 2883, de la serie 175.

Resultados del último sorteo de la Lotería de Cundinamarca

Premio mayor de $ 6.000.000.000

  • Número 2883 de la serie 175.
YouTube video VHeiPEh_6k8 thumbnail

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Cundinamarca

  • Sorteo del 26 de enero de 2026 número 7067 de la serie 161.
  • Sorteo del 19 de enero de 2026 número 5040 de la serie 262.
  • Sorteo del 13 de enero de 2026 número 5028 de la serie 218.

El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 9 de febrero de 2026 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 26 de enero de 2026

El plan de premios de la Lotería de Cundinamarca es el siguiente

  • Premio mayor: $ 6.000.000.000
  • Mega seco: $ 300.000.000
  • Super Tunjo: $ 100.000.000
  • 5 secos: $ 20.000.000
  • 15 secos: $ 10.000.000

