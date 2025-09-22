Suscribirse

Loterías

Lotería de Cundinamarca hoy lunes; resultados del último sorteo del 22 de septiembre y acumulado

Estas fueron las balotas ganadoras del más reciente sorteo del popular juego de azar.

Redacción Loterías
23 de septiembre de 2025, 3:40 a. m.
Lotería de Cundinamarca.
Lotería de Cundinamarca. | Foto: El País

Cada lunes, los amantes de los juegos de azar y las loterías se conectan con la transmisión oficial de la Lotería de Cundinamarca, con el fin de conocer el resultado de un nuevo sorteo.

Las loterías en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Lotería de Cundinamarca.
Lotería de Cundinamarca. | Foto: El País

Es importante tener en cuenta que estos juegos de azar a nivel nacional son regulados por Coljuegos y, para evitar ser víctima de estafas, es importante adquirirlos a través de los puntos oficiales.

El día lunes 22 de septiembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 4769 de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador para el premio mayor de 6.000 millones de pesos fue el 8715, de la serie 007.

Resultado LOTERIA DE CUNDINAMARCA Lunes 22 de Septiembre de 2025

Estas son las cifras de los tres sorteos más recientes de la Lotería de Cundinamarca:

  • Sorteo del 15 de septiembre de 2025: número 1205 de la serie 162.
  • Sorteo del 8 de septiembre de 2025: número 2448 de la serie 214.
  • Sorteo del 1 de septiembre de 2025: número 3343 de la serie 142.

El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 29 de septiembre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.

Contexto: ¿Fue su día de suerte? Números ganadores de la lotería El Paisita del 1 de septiembre de 2025

Cada una de las loterías y juegos de azar en Colombia tienen un plan de juegos, el cual explica cuáles son los premios, dependiendo en cuenta de la cantidad de aciertos que tengan los jugadores.

Premio mayor: $ 6.000.000.000

Mega seco: $ 300.000.000

Super Tunjo: $ 100.000.000

5 secos: $ 20.000.000

15 secos: $ 10.000.000

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Muerte de B King: exparticipantes de ‘La casa de los famosos’ hicieron polémicas declaraciones

2. Senador Alejandro Chacón denuncia amenazas de muerte: “Le matamos hasta el perro”

3. Casas a solo 1 dólar en Estados Unidos: estos son los requisitos que piden a los compradores

4. Lionel Messi dijo si Ousmane Dembélé es merecedor del Balón de Oro 2025: contundente comentario

5. Uno de los participantes del ‘Desafío Siglo XXI’ no logró seguir adelante y su equipo sufrió las consecuencias

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería de CundinamarcaLoterías de hoyResultados LoteríaColjuegosJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.