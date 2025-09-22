Loterías
Lotería de Cundinamarca hoy lunes; resultados del último sorteo del 22 de septiembre y acumulado
Estas fueron las balotas ganadoras del más reciente sorteo del popular juego de azar.
Cada lunes, los amantes de los juegos de azar y las loterías se conectan con la transmisión oficial de la Lotería de Cundinamarca, con el fin de conocer el resultado de un nuevo sorteo.
Las loterías en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.
Es importante tener en cuenta que estos juegos de azar a nivel nacional son regulados por Coljuegos y, para evitar ser víctima de estafas, es importante adquirirlos a través de los puntos oficiales.
El día lunes 22 de septiembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 4769 de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador para el premio mayor de 6.000 millones de pesos fue el 8715, de la serie 007.
Estas son las cifras de los tres sorteos más recientes de la Lotería de Cundinamarca:
- Sorteo del 15 de septiembre de 2025: número 1205 de la serie 162.
- Sorteo del 8 de septiembre de 2025: número 2448 de la serie 214.
- Sorteo del 1 de septiembre de 2025: número 3343 de la serie 142.
El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 29 de septiembre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.
Cada una de las loterías y juegos de azar en Colombia tienen un plan de juegos, el cual explica cuáles son los premios, dependiendo en cuenta de la cantidad de aciertos que tengan los jugadores.
Premio mayor: $ 6.000.000.000
Mega seco: $ 300.000.000
Super Tunjo: $ 100.000.000
5 secos: $ 20.000.000
15 secos: $ 10.000.000