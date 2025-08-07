Suscribirse

Lotería de Manizales, resultados del sorteo 4916 del 6 de agosto de 2025

Manizales en el sorteo 4916, que juega todos los miércoles en la noche.

Redacción Loterías
7 de agosto de 2025, 11:14 a. m.
La Lotería de Manizales juega todos los miércoles.
Tomada de Facebook: Lotería de Manizales | Foto: Tomada de Facebook: Lotería de Manizales

El día miércoles 30 de julio de 2025 se llevó a cabo el sorteo 4916 de la Lotería de Manizales. El número ganador para el premio mayor de $ 2.600 millones fue el 9198, serie 129.

Resultados del sorteo 4916 de la Lotería de Manizales

Premio mayor de $2.600 millones

  • Número 9198, serie 129.

Esta es el video compartido por la Lotería de Manizales con los resultados del sorteo 4916 , publicado en sus redes sociales:

YouTube video player

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Manizales

  • Sorteo del miércoles 30 de julio de 2025: número 1503 de la serie 230
  • Sorteo del miércoles 23 de julio de 2025:número 8520 de la serie 009
  • Sorteo del miércoles 16 de julio de 2025: número 6608 de la serie 259

Este sorteo se transmite en vivo por televisión y radio, y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Manizales.

¿Dónde reclamar el premio de la Lotería de Manizales?

Los premios de la Lotería de Manizales se pueden reclamar en cualquiera de las agencias autorizadas en Colombia, presentando el billete original y la cédula de ciudadanía. Si el premio supera los 100 millones de pesos, debe ser reclamado personalmente en la sede principal: Administrativo Municipal CAM – calle 19 No. 21-44, Manizales.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

