Lotería de Risaralda anunció el número ganador que lo puede hacer millonario este viernes 6 de marzo

Es viernes una vez más se llevó a cabo una nueva edición de la Lotería de Risaralda, una de las favoritas de los amantes de este tipo de juegos de azar, puesto que entrega jugosas sumas a sus ganadores.

El sorteo 2841 inició como de costumbre sobre las 11:00 de la noche y no mucho tiempo después se dio a conocer que el gran ganador de la noche fue el número 9197 de la serie 251, cuyo premio mayor entrega 2.333 millones de pesos.

De igual forma, si no le acertó al número ganador la Lotería de Risaralda también entrega los siguientes premios:

11 secos de 30 millones

5 secos de 35 millones

3 secos de 40 millones

5 secos de 50 millones

3 secos de 60 millones

Un seco de 80 millones

Un seco de 150 millones

Un seco de 200 millones

Un seco de 300 millones

Por lo que se recomienda revisar directamente la página web de la Lotería de Risaralda para confirmar si no ganó uno de estos premios.

Para ello debe ingresar a la sección resultado y digitar el número de su boleto en la casilla que dice buscar.